Об этом сам Виталий Кличко написал в Facebook.

Сегодня у мэра столицы день рождения. По его словам, сын Егор преподнес ему очень необычный подарок – сказал, что идет в мэры Киева.

“Благословил его, конечно”, – отметил Виталий Кличко.

Егор-Даниэль Кличко родился 16 мая 2000 года – сейчас парню 20 лет.

У Виталия Кличко есть еще двое детей – дочь Елизавета-Виктория (2002 года рождения), а также Максим-Александр (2005 года рождения).

Самому Виталию Кличко сегодня исполнилось 49 лет.