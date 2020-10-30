В НАК "Нафтогаз" заявили, что старт отопительного сезона в 24 населенных пунктах Украины под угрозой из-за критических долгов производителей тепла.

Об этом сообщила пресс-служба “Нафтогаза”.

Так, за неделю еще 10 предприятий ТКЭ успело подготовиться к отопительному сезону, количество критических должников снизилось с 47 до 38. 13 областей Украины уже вошли или начинают отопительный сезон – в них нет ни одного города, где производитель тепла имеет критическую задолженность.

В то же время, предприятия ТКЭ в 24 населенных пунктах до сих пор имеют критические долги за газ, что ставит под угрозу старт отопительного сезона для их клиентов.

Кроме столицы, должники также остаются в Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Киевской, Луганской, Одесской, Полтавской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черновицкой областях.

“Нафтогаз” призывает основателей соответствующих предприятий ТКЭ, среди которых большинство – местные органы самоуправления, решить проблему и защитить жителей”, – подчеркнули в НАК.