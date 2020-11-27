В начале октября начался Конкурс социальных инициатив для противодействия эпидемии COVID-19 и ее последствий при поддержке Европейского Союза.

Сегодня стартует III этап – голосование, к которому прошли 67 из 97 организаций-претендентов. На предыдущих двух этапах состоялся прием заявок и проверка их на соответствие условиям конкурса.

Участники демонстрируют многообразие деятельности, актуальные и креативные идеи, которые уже успешно реализованы в Украине, или же реализуются в настоящее время.

Ознакомиться с социальными инициативами можно на сайте организатора конкурса https://eu4csos.org

Каждый желающий может принять участие в голосовании.

Чтобы отдать свой голос, нужно перейти в форму для голосования на сайте https://eu4csos.org, указать информацию о себе и выбрать из перечня предложенных ту инициативу, которую вы хотите поддержать. Один человек может проголосовать только один раз за одну инициативу.

Претенденты в конкурсе представлены в следующих номинациях:

инновации в социальной сфере в ответ на COVID-19;

гендерно ориентированные социальные услуги в условиях COVID-19;

инклюзия в условиях COVID-19;

организация социальных сервисов на преодоление последствий COVID-19.

Информация о количестве голосов будет обновляться ежедневно, до 12:00 в период с 1.12.2020 по 15.12.2020 года на странице сайта со всеми инициативами.

Победителями конкурса станут четыре претендента, набравшие наибольшее количество голосов в своей номинации, но не менее 50 голосов.

Голосование продлится с 01.12.2020 по 15.12.2020 включительно!

Справка

Конкурс социальных инициатив проходит в рамках деятельности Проекта ЕС “Повышение способности ОГО социальной сферы Украины” (EU4CSOs) при финансовой поддержке Европейского Союза, и реализуется Благотворительной организацией “Сеть 100 процентов жизни Ровно”.

Целью конкурса является поддержка организаций, реализующих социальные инициативы. В 2020 году конкурс преследует цель отметить организации, которые реализовали/реализуют социальные инициативы, связанные с противодействием эпидемии COVID-19 и ее последствиями.

Сайт https://eu4csos.org создан и обслуживается при финансовой поддержке Европейского Союза. Его содержание является исключительной ответственностью благотворительной организации “Сеть 100 процентов жизни Ровно” и необязательно отражает позицию Европейского Союза.