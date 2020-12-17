IT-индустрия в Украине растет ежегодно на 20-30%, большую роль в этом играет качественная подготовка украинских специалистов. К сожалению, мы все еще наблюдаем значительное отставание высшего образования от реалий рынка в IT. Причиной этому являются устаревшие подходы к разработке программ и специальностей, не учитывают интересы рынка, и значительная регулируемость университетов. Поэтому именно системное сотрудничество и синергия ключевых игроков в IT-образовании – бизнеса, государства и собственно педагогов – способствовать развитию IT-образования в Украине.
Несмотря на вызовы, в этом году мероприятие является бесплатным. Это позволит привлечь как можно больше заинтересованной аудитории, которая стремится развиваться самостоятельно и вкладывать ресурсы в развитие IT-образования в Украине.
Мероприятиние “Synergy. IT Business & IT Education” в режиме реального времени представит лучшие бизнес-практики в IT-образовании, расскажет о цифровизацию обучения в условиях коронакризы и сформирует видение дальнейшего сотрудничества бизнеса и государства для качественной подготовки IT-специалистов.
Эта конференция будет интересной для вас, если вы:
- представляете профильные органы власти, которые занимаются вопросами развития технического образования в Украине;
- разрабатываете / реализовываете корпоративные образовательные программы для своих сотрудников в компании или планируете это делать в ближайшем времени;
- выкладываете техническое образование в высших учебных заведениях Украины, ищете возможности сотрудничества с бизнесом и хотите быть в курсе реалий развития IT-рынка и его кадровых запросов.
Программа мероприятия (может меняться):
Шесть причин посетить “Synergy. IT Business & IT Education” этого года:
Актуальные темы в IT-образовании
Образование будущего, вызовы перед образованием при коронакризы, цифровые школы и многие другие темы. Разве можно упустить такую возможность?
ТОП-спикеры
Представители ТОП-компаний, которые занимаются корпоративной образованием. Чиновники, которые определяют вектор развития образования. Опыт компаний и проектов через призму спикеров – узнавайте и вдохновляйтесь примером!
Удобный формат
В этом году вы сможете приобщиться к западу в комфортном Live Broadcast формате!
Интерактив со спикерами
Есть вопросы к спикеру? Задайте его прямо во время мероприятия в интерактивном диалоге и получите ответ!
Множество кейсов
Спикеры представят собственные кейсы реализации IT-проектов в компаниях и учебных заведениях.
Ключевые тренды
Что сейчас происходит в IT-образовании и почему? Что определяет ее развитие и как приумножить положительные результаты? Обо всем этом узнаете уже 22 декабря на конференции!
С нетерпением ждем нашей встречи на конференции 22 декабря. Всех желающих приглашаем зарегистрироваться по ссылке. Приглашаем также подписаться на Facebook-страницу события.
Мероприятие организует Ассоциация “IT Ukraine” при поддержке Министерства образования и науки Украины. Партнеры “Synergy. IT Business & IT Education “- компании GlobalLogic, SoftServe и EPAM.