22 декабря состоится конференция "Synergy. IT Business & IT Education "- мероприятие, которое седьмой год подряд объединяет опыт многочисленных профессионалов со стороны бизнеса, органов власти и преподавателей.

IT-индустрия в Украине растет ежегодно на 20-30%, большую роль в этом играет качественная подготовка украинских специалистов. К сожалению, мы все еще наблюдаем значительное отставание высшего образования от реалий рынка в IT. Причиной этому являются устаревшие подходы к разработке программ и специальностей, не учитывают интересы рынка, и значительная регулируемость университетов. Поэтому именно системное сотрудничество и синергия ключевых игроков в IT-образовании – бизнеса, государства и собственно педагогов – способствовать развитию IT-образования в Украине.

Несмотря на вызовы, в этом году мероприятие является бесплатным. Это позволит привлечь как можно больше заинтересованной аудитории, которая стремится развиваться самостоятельно и вкладывать ресурсы в развитие IT-образования в Украине.

Мероприятиние “Synergy. IT Business & IT Education” в режиме реального времени представит лучшие бизнес-практики в IT-образовании, расскажет о цифровизацию обучения в условиях коронакризы и сформирует видение дальнейшего сотрудничества бизнеса и государства для качественной подготовки IT-специалистов.

Эта конференция будет интересной для вас, если вы:

представляете профильные органы власти, которые занимаются вопросами развития технического образования в Украине;

разрабатываете / реализовываете корпоративные образовательные программы для своих сотрудников в компании или планируете это делать в ближайшем времени;

выкладываете техническое образование в высших учебных заведениях Украины, ищете возможности сотрудничества с бизнесом и хотите быть в курсе реалий развития IT-рынка и его кадровых запросов.

Программа мероприятия (может меняться):

Шесть причин посетить “Synergy. IT Business & IT Education” этого года:

Актуальные темы в IT-образовании

Образование будущего, вызовы перед образованием при коронакризы, цифровые школы и многие другие темы. Разве можно упустить такую ​​возможность?

ТОП-спикеры

Представители ТОП-компаний, которые занимаются корпоративной образованием. Чиновники, которые определяют вектор развития образования. Опыт компаний и проектов через призму спикеров – узнавайте и вдохновляйтесь примером!

Удобный формат

В этом году вы сможете приобщиться к западу в комфортном Live Broadcast формате!

Интерактив со спикерами

Есть вопросы к спикеру? Задайте его прямо во время мероприятия в интерактивном диалоге и получите ответ!

Множество кейсов

Спикеры представят собственные кейсы реализации IT-проектов в компаниях и учебных заведениях.

Ключевые тренды

Что сейчас происходит в IT-образовании и почему? Что определяет ее развитие и как приумножить положительные результаты? Обо всем этом узнаете уже 22 декабря на конференции!

С нетерпением ждем нашей встречи на конференции 22 декабря. Всех желающих приглашаем зарегистрироваться по ссылке. Приглашаем также подписаться на Facebook-страницу события.

Мероприятие организует Ассоциация “IT Ukraine” при поддержке Министерства образования и науки Украины. Партнеры “Synergy. IT Business & IT Education “- компании GlobalLogic, SoftServe и EPAM.