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Стартует распродажа тюрем: первой пойдет с молотка колония под Киевом

Министерство юстиции объявило о начале распродажи тюрем. Первым на продажу выставят Ирпенский исправительный центр.

Вторник, 4 августа 2020, 21:46

Об этом информирует пресс-служба Минюста.

Ранее сообщалось, что Министерство юстиции Украины планирует выставить на продажу тюрьмы, которыми сейчас не пользуются. В июне Минюст “заморозил” девять тюрем и намерен выставить их на продажу.

“Большая распродажа тюрем начинается! 6 августа 2020 в 11:00 состоится мероприятие, посвященное началу этого процесса. Он будет проходить на территории первого объекта, который будет выставлен на продажу – государственного учреждения” Ирпенский исправительный центр (№ 132) ” , – говорится в сообщении.

Отмечается, что министр юстиции Денис Малюська и его заместитель Елена Высоцкая расскажут о планах дальнейших продаж и направления использования полученных от реализации тюрем средств.

Государственное учреждение “Ирпенский исправительный центр (№ 132)” расположено в центре пгт Коцюбинское в 14 км от Киева. В соответствии с приказом Министерства юстиции Украины от 13.06.2019 № 1750/5, было принято решение об оптимизации учреждения путем ее консервации. Последних осужденных перевели в другой исправительный центр в августе 2019 года. На продажу будут выставлены объекты недвижимости учреждения.

Продажа будет осуществляться на открытых электронных аукционах через систему “Prozorro-Продажи».

Местные жители сообщают, что землю уже предварительно купили под строительство ТРЦ, какая компания/застройщик – неизвестно.

Справка: Ирпенский исправительный центр управления Государственного департамента Украины по вопросам исполнения наказаний в Киеве и Киевской области (№ 132) – в 1944 году было принято решение о размещении на территории пгт.Коцюбинское Киевской области колонии для осужденных, в которой содержались мужчины и женщины, под названием “Управление начальника работ” (УНР), которая действовала до 1952 года. УНР положило начало истории учреждения.

В течение 1944-1953гг. люди, которые получили административное наказание, которые содержались в УНР работали в восстановлении заводов “Большевик” и “Красный экскаватор” в г. Киеве, а также на строительстве поселка Новые Беличи, гипсового завода и мебельной фабрики в поселке Коцюбинское.

  • Ранее министр юстиции Украины Денис Малюська не исключал распродажу тюрем в стране с поступлением части полученного дохода в министерство.
  • В мае в Лукьяновском следственном изоляторе Киева появились платные камеры с повышенным комфортом. Платную камеру оборудовали и во Львовском следственном изоляторе.
Теги: Киевская область, Минюст Украины, аукцион, тюрьмы

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