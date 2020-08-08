"Киновернисаж небом" уже третью неделю собирает под памятником Шевченко киевлян и гостей столицы для просмотра украинских фильмов.

Каждую субботу показываем украинские хиты. В субботу смотрим суперхит “Водитель свадьба”. Фильм-рекордсмен, который окупил себя в прокате и собрал бешеную кассу – 54 900 000 гривен. В фильме сыграли такие звезды как, Назар Заднепровский, Леся Самаева, Джимми Воха-Воха. Фильм производства кинокомпании FILM.UA.

Представит картину съемочная группа и продюсер Надежда коротушка.

В среду, 12 августа, как всегда, показываем детское и подростковое кино. А именно хит Аркадия Непиталюк “11 детей из Моршина”. Фильм рассказывает о приключениях детей, объединившихся, чтобы противостоять несправедливости. Картина производства Solar Media Entertainment.

Вторую неделю на “Киновернисаж” посвящаем короткометражным фильмам.

Начинаем в это воскресенье, 9 августа, из фестивальных короткометражных хитов. Покажем “В радости и только в радости” – победитель Одесского МКФ и КМКФ “Молодость”, “Випуск 97” – приз молодежного жюри на 70-м кинофестивале в Локарно, победитель Одесского МКФ, МКФ “Молодость”, “Штангист” – победитель фестиваля Wiz-Art и КМКФ “Молодость”, “LoveSocks” – победитель кинофестиваля “Открытая ночь”, “Урок рыбалки” – победитель кинофестиваля Wiz-Art во Львове, “Миг” – приз экуменического жюри КМКФ “Молодость”, “Технический перерыв “- победитель Tallinn Black Nights Film Festival.

Все ленты имеют не только много положительных отзывов у критиков и наград на фестивалях, но и много ценителей среди украинских зрителей.

Также, в течение недели будем показывать и студенческие фильмы – молодых режиссеров, которые еще только проходят свой путь становления и учатся на режиссеров в университетах и ​​академиях.

Итак, в программе бесплатных показов 8-14 августа будут представлены такие фильмы:

8 августа – “Водитель свадьба”, реж. Владислав Климчук, 2018.

9 августа – День фестивальных короткометражных хитов.

18+

“В радости и только в радости”, реж. Марина Рощина, 2018;

“Випускь97”, реж. Павел Остриков, 2017;

“Штангист”, реж. Дмитрий Сухолиткий-Собчук, 2019;

“LoveSocks”, реж. Юля Деглина, 2018;

“Урок рыбалки”, реж. Кирилл Жеков, 2018;

“Миг”, реж. Юлия Тамтура, 2018;

“Технический перерыв”, реж. Филипп Сотниченко, 2018.

10 августа – День независимого короткометражного кино.

Эти фильмы сняты без всякой гривны государственной поддержки, они жесткие, прямые, честные, откровенные и точно не оставят вас равнодушными.

“Родительский день”, реж. Мария Пономарева, 2018 (участник и победитель более десятка фестивалей в Исландии, Франции, Ирландии, Канаде, Украине и т.д.);

“Я”, реж. Иван Тимченко, 2019;

“Crabgirl”, реж. Сергей Пудич, 2018 (победитель кинофестиваля украинского независимого короткометражного кино “Бардак” (г.. Харьков), обладатель 10 наград на

международных фестивалях короткометражного кино)

международных фестивалях короткометражного кино) “Психро”, реж. Александр Фразе-Фразенко, 2019;

“Зависимость” (лауреат кинофестиваля “Брусчатка” (г.. Каменец-Подольский), реж. Валерия Ходос, 2019;

“Хайп», реж. Виктор Буток, 2019 (победитель кинофестивалей “Кибербрукивка” 2020 и “Бардак” 2019).

11 августа – Празднуем Новый год летом!

Подборка украинских короткометражек, действие которых происходит во время новогодних праздников.

“Новый год в семейном кругу”, реж. Максим Наконечный, 2018

“Качели”, реж. Валерия Сочивець, 2018

“Рождественские истории”, реж. Валерия Сочивець, Филипп Сотниченко, 2019

“Ночной быстрый”, реж. Марина Артеменко и Оксана Артеменко, 2019.

12 августа – День детского кино

“11 детей из Моршина”, реж. Аркадий Непиталюк, 2019.

13 августа – День фильмов СУК

СУК – это Современное Украинское Кино – организация, созданная для популяризации современного украинского кино в Украине и за ее пределами. Соучредителями организации является ее президенткой, продюсер и режиссер Валерия Сочивець и режиссер Филипп Сотниченко.

“Вне Зоны”, реж. Никон Романченко, 2017;

“Киевская история”, реж. Михаил Маслобойщиков, 2017;

“Мария”, реж. Новруз Хикмет, 2017;

“Двери”, реж. Рита Кузьмина, 2017;

14 августа – Подборка коротких метров “MyStreetFilmsUkraine” от фестиваля кино и урбанистики “86”.

Начало ежедневно в 21:00.

ВХОД СВОБОДНЫЙ!

При содействии Шевченковской районной государственной администрации в городе Киеве и КО “Киевзеленстрой”.

Проект реализуется при поддержке Государственного агентства Украины по вопросам кино.