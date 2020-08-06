Кит Дейтон, которого через несколько месяцев официально могут назначить новым послом США в Украине, дал показания в комитете иностранных дел Сената.

#Буквы собрали главные тезисы его выступления.

“Украина была частью моей жизни уже 40 лет. В 1970 году, будучи офицером, я выучил русский язык… Я впервые посетил Украину в 1980 году. Я никогда не забуду, как встречался с украинцами. Они действительно глубоко гордятся своей историей и культурой, помнят и ценят невероятные страдания, нанесенные украинскому народу иностранными державами на протяжении всей его истории. Мои последующие военные назначения увели меня далеко от Украины, но погрузили в мир дипломатии… Революция Достоинства вернула Украину на передний план моих дипломатических обязанностей. Вдохновленный яростной приверженностью демократии и свободе протестующих на Майдане, Центр Маршалла (который возглавлял Дейтон) начал комплексную программу семинаров и помощи Украине, уделяя особое внимание военно-гражданским отношениям, гражданскому надзору за вооруженными силами и сектору безопасности, реформам, чтобы помочь новому руководству Украины соблюдать евроатлантические принципы правления и делать шаги, необходимые для вступления в НАТО. Я с гордостью отмечаю, что это усилие не было бы возможно без поддержки Сената США”, – заявил Дейтон.

Также Дейтон рассказал, что до начала пандемии COVID-19 несколько раз был в Украине и раз в шесть недель давал стратегические рекомендации министру обороны нашей страны и его заместителям.

“Так в результате этих действий я узнал и понял Украину и ее многочисленные проблемы, и у меня сложились отношения со сторонниками Украины в Конгрессе США, в Министерстве обороны и Государственном департаменте. Украина, с которой я столкнулся в 1980 году, очень отличается от яркой и перспективной страны сейчас, но основные проблемы остаются те же”, – отметил он.

В Сенате у Дейтона спрашивали о целесообразности американской поддержки для Украины, его возможных встречах с адвокатом президента Дональда Трампа Руди Джулиани, а также возможном присутствии российских военных на территории Украины.

Не дал прямого ответа Дейтон только на вопрос о связи с Джулиани. Он лишь сказал, что не собирается встречаться ни с кем из высокопоставленных чиновников, а если такие встречи и будут – готов о них отчитаться.

Что касается военной помощи Украине, которую в свое время заблокировали, Дейтон лишь обратил внимание на необходимость усиления морского флота ради того, чтобы избежать возможной экспансии Черного моря Россией.

На вопрос о реформах, необходимых в Украине, он назвал лишь судебную.

Территориальная целостность Украины – национальный интерес США

Дейтон напомнил о том, что США выступают за дипломатический путь прекращения войны на Донбассе, поддерживая право Украины на самозащиту от российской агрессии.

“Украина стремится избавиться от вмешательства Москвы, уничтожить коррупцию и построить подотчетное, прозрачное и чуткое ко всем гражданам правительство. Впрочем, одно не изменилось и не изменится: в национальных интересах США, чтобы Украина преодолела эти сложности и достигла будущее, в котором была бы целостной, демократической и свободной. Многие стоит сейчас на кону”, – сказал Дейтон.

О присутствии российских военных на Донбассе

По словам Дейтона, приблизительно 2,3 тысячи российских военных сейчас находятся на востоке Украины.

Также, кроме боевиков, Россия передала на восток более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие и другие виды вооружения.

“Их (боевиков на Донбассе) на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные”, – заявил Дейтон.

О военной помощи Украине

Дейтон сказал, что он поддерживает усилия Конгресса по увеличению помощи США Украине, поскольку она борется с поддерживаемым Россией боевиками на востоке страны с дополнительной военной помощью.

Он также сказал, что согласен с оценками того, что президент России Владимир Путин пытается дестабилизировать Украину.

Как происходит процедура утверждения

После слушаний комитет должен проголосовать “за” или “против” кандидата на должность посла США в Украине и отправить рекомендацию в Сенат. Прошедшие слушания показали, что среди сенаторов у Дейтона есть поддержка. Если кандидата согласует Сенат, то останется еще один этап – рекомендацию Сената передадут на подпись президенту. Учитывая, что Дональд Трамп лично предложил кандидатуру Дейтона, соответствующее распоряжение он может подписать довольно быстро.

Но на сегодняшний неизвестно – когда именно состоится голосование в Сенате.

Кит Дейтон – генерал-лейтенант в отставке, был стратегическим советником Министерства обороны Украины. В мае президент США Дональд Трамп предложил его кандидатуру на должность посла США в Украине.