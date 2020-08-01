Сегодня, 1 августа, в Украине стартует вступительная кампания. Абитуриенты могут создавать свои электронные кабинеты, загружать документы на поступление и отправлять заявления в выбранные вузы.

Об этом сообщают #Буквы.

Для поступающих на основе полного общего среднего образования прием заявлений и документов в университеты пройдет с 13 по 22 августа (для поступающих по результатам внешнего независимого оценивания), и до 16 августа для абитуриентов, которые будут сдавать вступительные экзамены.

Творческие конкурсы и вступительные экзамены на места государственного заказа будут проводиться с 1 по 12 августа.

Предоставление рекомендаций для зачисления на бюджет будет происходить не позднее 27 августа, а подача абитуриентами документов для зачисления – до вечера 31 августа.

Также предусмотрена возможность подачи оригиналов документов по почте (и в связи с этим до 5 дней увеличен интервал между последним днем подачи документов и изданием самого приказа о зачислении). Кроме того, поступающие смогут прислать сканкопию необходимых документов по электронной почте, наложив на них квалифицированную электронную подпись (а сами документы донести после начала обучения).

Как зарегистрировать электронный кабинет

Для регистрации кабинета поступающего нужно перейти по ссылке и выбрать один из двух вариантов:

Поступление с сертификатом ВНО;

Поступление с сертификатом ЕВИ/ЕФВВ;

Далее следует нажать на “Кабинет поступающего”, после чего заполнить специальную форму и ввести туда свои личные данные:

адрес электронной почты (указанный адрес будет логином для входа в кабинет);

пароль для входа в кабинет;

номер, пин-код и год получения сертификата внешнего независимого оценивания;

серию и номер документа о полном общем среднем образовании;

средний балл дополнения к указанному документу (для помощи можно воспользоваться калькулятором среднего балла на сайте https://ez.osvitavsim.org.ua/).

После регистрации на электронную почту абитуриента будет отправлено письмо для активации личного кабинета. В случае успешного выполнения указанных в письме рекомендаций, абитуриент сможет активировать кабинет.

В случае возникновения проблем с: регистрацией электронного кабинета, подачей заявлений через электронный кабинет, расхождений между данными сертификатов ВНО и документов об образовании необходимо обратиться в службу технической поддержки ЕДЕБО, ГП “ИнфоРесурс” (сервис поддержки по регистрации электронных кабинетов и представления электронных заявлений):

+38 (044) 290-18-13

+38 (095) 281-13-54

+38 (067) 551-24-74

+38 (093) 342-38-63.

Следует отметить, что:

невозможно зарегистрировать электронный кабинет на несуществующую или запрещенную в Украине электронную почту (например, mail.ru, yandex.ru и т.д.);

в электронный кабинет нужно загружать качественные фото, поскольку они будут использоваться для заказа студенческого билета, максимальный размер файла – до 1 Мб;

лучше заранее спланировать куда и с каким приоритетом подавать заявления, поскольку после того как заведение примет заявление к рассмотрению, отменить его можно только с потерей приоритетности;

на бюджет можно подать не более 5 заявок на любые специальности;

количество заявлений, которые можно подать на обучение по контракту, не ограничивается.

Вступительная кампания для абитуриентов с оккупированных территорий

Абитуриенты из оккупированного Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) могут поступать без внешнего независимого оценивания в любое учебное заведение, где будут работать образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина”, до 23 октября включительно.

В этом году образовательные центры “Крым-Украина” и “Донбасс-Украина” будут созданы во всех ЗВО, находящихся в сфере подчинения не только МОН, но и МОЗ, Минкульта, и в трех учреждениях высшего образования системы МВД.

Кроме того, теперь в рамках отдельной квоты участие в конкурсном отборе будут иметь не только поступающие АР Крым и г. Севастополь, но и поступающие неподконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей, линии соприкосновения.

Такие абитуриенты должны сдать только два экзамена государственной итоговой аттестации: украинский язык и историю Украины, а также один вступительный экзамен, который устанавливает учреждение высшего образования.