Признание в юридическом обществе – must have настоящего, как для компаний или объединений, так и для личностей.

Исполняя свои обязанности, адвокат не ожидает оваций или наград, с целью реализовать свое призвание – защитить клиента.

Впрочем, правовое поле страны зависит от каждого участника, поэтому важно делиться опытом, приобретенным за год непосильного труда, с коллегами.

Ведь именно оценка успехов и значимости практики адвокатов, анализ достижений за последний год, – помогают осознать вектор развития в стране и определить лучших представителей профессии.

Ассоциация адвокатов Украины, продолжая традицию, в 2021 году проведет полюбившийся и ожидаемый многими, – Всеукраинский независимый публичный конкурс “Адвокат года”, который в этом году стартует раньше чтобы все желающие успели принять участие.

Конкурс состоит из нескольких этапов:

1 этап Конкурса с 1 марта 2021 по 15 мая 2021:

Прием заявлений, анкет участников.

2 этап Конкурса с 16 мая 2021 по 31 мая 2021:

Конкурсная комиссия по результатам анализа анкет участников, осуществляет допуск участников к on-line голосованию. Перед on-line голосованием Конкурсная комиссия проверяет соответствие анкетных данных требованиям, которые предъявляются к участникам Конкурса. После проверки данные участников размещаются на сайте www.uaa.org.ua для проведения on-line голосования по практикам/отраслям права.

3 этап Конкурса с 01 июня 2021 по 30 июня 2021:

On-line голосование на сайте ААУ www.uaa.org.ua за участников Конкурса в каждой практике/отрасли права.

4 этап Конкурса с 01 июля 2021 по 31 июля 2021:

Конкурсная комиссия утверждает результаты on-line голосования и с учетом оценки анкет участников Конкурса, их личных достижений, определяет от 1 до 5 финалистов (по решению Конкурсной комиссии) Конкурса в каждой практике/отрасли права. Всего практик – 32. Результаты подлежат обнародованию.

5 этап Конкурса с 01 августа 2021 по 15 августа 2021:

По решению Конкурсной комиссии – проводиться анкетирование (опрос) среди ведущих юридических СМИ (оценивание финалистов ведущими СМИ);

6 этап Конкурса с 16 августа 2021 по 30 августа 2021:

Конкурсная комиссия с учетом результатов анкетирования утверждает победителей Конкурса в каждой практике/отрасли права. Победителей представляют на церемонии награждения.

08 октября 2021 состоится торжественная церемония награждения победителей Конкурса в отеле Hyatt Regency Kyiv.

В этом году мы проведем церемонию награждения в день профессионального праздника – День юриста Украины, что будет приятным подарком для всех.

По результатам конкурса будет избрано от 1 до 5 финалистов в каждой из предложенных 32 практик:

  • Аграрное право
  • Административное право и процесс
  • Антикоррупционная практика
  • Антимонопольное и конкурентное право
  • Антирейдерская практика
  • Банкротство
  • Хозяйственное (коммерческое) право
  • Экологическое право и энергетика
  • Защита бизнеса
  • Земельное право
  • Слияние и поглощение
  • Инвестиции
  • IT право
  • Корпоративное право
  • Уголовное право
  • Медицинское и фармацевтическое право
  • Медиа-право
  • Международный арбитраж
  • Международное торговое право
  • Таможенное право
  • Морское и транспортное право
  • Недвижимость и строительство
  • Налоговое право
  • Право интеллектуальной собственности
  • Семейное право
  • Наследственное право
  • Судебная практика
  • Трудовое право
  • Финансовое и банковское право
  • Гражданское право
  • White collar crime
  • FMCG & Retaile

Анкета для адвокатов по ссылке: https://www.uaa.org.ua/anketa-uchasnika-advokat/

Также мы будем награждать участников, которые не являются адвокатами в номинациях:

  • юрист – научный деятель
  • лучший журналист, который пишет на юридические темы
  • лучший in-house lawyer
  • юрист – общественный деятель
  • лучший молодой юрист
  • лучший студент

Анкета для других участников: https://www.uaa.org.ua/anketa-uchasnika-ne-advokat/

Детальная информация о конкурсе: https://bit.ly/2PDMzcA