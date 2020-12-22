Такое заявление он сделал сегодня на итоговой годовой пресс-конференции, сообщают #Буквы.

Так, у Арахамии спросили, как он относится к тому, что за год много “слуг” стали интернет-мемами. В качестве примеров были упомянуты: заявление нардепа Брагаря о продаже собаки для оплаты коммунальных услуг; работа ресторана “Велюр” Николая Тищенко во время карантина; “полеты” Ирины Верещук с зонтиком в рамках избирательной кампании в Киеве.

Арахамия в ответ заявил, что в подобные ситуации попадали “где-то десяток” нардепов от “СН”.

“Ну, для нас десять депутатов – это 5%. Относимся как к статистической погрешности… Имею в виду не к депутатам, а к этим событиям. К депутатам относимся к каждому с уважением”, – отметил он.

“Слушайте – это нормально. У нас страна, где много юмора. На самом деле сейчас коронакризис, жить тяжело людям. А тут есть юмор. Люди же всегда не любят Верховную Раду и депутатов, этого же не изменишь. Это такой бренд с негативной репутацией уже почти 30 лет. Поэтому, мне кажется, что мы не можем сломать этот бренд, мы только будем продолжать эту тенденцию”, – добавил Арахамия.

(На видео – с 36:50)