Состояние народного депутата Украины Виктора Медвудчука возросло в 21,5 раза за время президентства Владимира Зеленского, в период с 2018 по 2020 год.

Об этом свидетельствуют данные рейтингов журнала “Фокус”.

В 2018 году Медведчук был на 90 месте в рейтинге “100 самых богатых людей Украины”. Его состояние оценивалось в 55 миллионов долларов.

Тогда в журнале писали, что Медведчуку принадлежат компании “Укркапитал”, “Спорт-тур”, “Терра-инвест”, “Гармония”. Также его называли “одним из ведущих игроков на рынке сжиженного газа, ведь Proton Energy Group, которую СМИ связывают с ним, импортирует в Украину около 40% сжиженного газа”.

В рейтинге “Фокуса” за 2020 год, Медведчук на седьмой позиции с капиталом 1184 миллиона долларов. Это в 21,5 раза больше, чем двумя годами ранее.

Его называют владельцем доль в компаниях Львовоблэнерго, Прикарпатьеоблэнерго и Запорожьеоблэнерго. Через офшорные структуры Медведчуку принадлежат доли в металлургических заводах “Днепроспецсталь” и “Запорожский завод ферросплавов”, а также в нескольких логистических компаниях из Одесского перевалочного комплекса: “Синтез Ойл”, “Эксимнефтепродукт”, “Одеснефтепродукт” и “Укрлоудсистем”.

По данным “Фокуса” за 2013 год, когда президентом Украины был Виктор Янукович, состояние Медведчука составляло 270,5 миллионов долларов.

Как известно, в начале февраля по решению Совета национальной безопасности и обороны Украины были введены санкции против нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака и трех телеканалов – NewsOne, ZIK и “112 Украина”. Козак является номинальным держателем этих медиаактивов, которые связывают с главой политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Вещание указанных каналов было заблокировано.

Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против ряда юридических и физических лиц, среди которых – кум Владимира Путина и глава политсовета “Оппозиционной платформы – За життя” Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что санкции введены “из-за финансирования терроризма”.