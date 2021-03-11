Об этом сообщают #Буквы.

По данным индекса миллиардеров Bloomberg, 11 марта состояние легендарного инвестора достигло 100 млрд долларов. В мире существуют еще 5 человек, которые пересекли эту финансовую отметку. Сейчас Баффет шестой в списке самых богатых людей мира.

В этом году 90-летний Баффет добавил почти 13 млрд долларов к собственному капиталу, поскольку акции его промышленного и страхового конгломерата выросли. В частности, акции Berkshire Hathaway выросли почти на 15 % в 2021 году, что дало компании рыночную капитализацию в размере 600 млрд долларов.

Баффет и Berkshire Hathaway славятся тем, что инвестируют в основном в медленный рост ценных бумаг, поскольку рынки продолжают восстанавливаться после падения, вызванного пандемией. Недавно миллиардер рассказал, что Berkshire купил акции компаний Dow Chevron и Verizon, указывая на новый интерес к Big Oil, телекоммуникациям и средствам массовой информации.

После этого Dow Chevron подорожал на 31 %. Ситуация с Verizon немного отличается. Акции не выросли, как прогнозировал инвестор, но уже значительно превышают минимум, который был зафиксирован в прошлом году.

Хотя Баффет преодолел отметку в 100 млрд долларов, он все еще значительно отстает от самого богатого человека мира – генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Его состояние оценивается в 180 млрд долларов. Безос постоянно борется за этот титул с генеральным директором Tesla Илоном Маском, состояние которого сегодня оценивается в 173 млрд долларов.

Соучредитель Microsoft Билл Гейтс занимает третье место в списке. У него 138 млрд долларов. В то же время Бернард Арно, глава группы предметов роскоши LVMH, занимает четвертое место с 122 млрд долларов. Арно является самым богатым неамериканцем в списке. Цукерберг занимает 5 место с чистым капиталом в 101 млрд долларов.