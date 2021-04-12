По данным Bloomberg Billionaires Index, теперь Пейдж и Брин стали членами эксклюзивного клуба миллиардеров, состояние которых оценивается в более чем 100 миллиардов долларов. Это произошло в связи с подорожанием акций технологических компаний.

Состояние восьми самых богатых людей мира вместе составляет более одного триллиона долларов.

В 2017 году Джефф Безос, глава компании Amazon, был первым, кто достиг отметки в 100 миллиардов долларов. Ранее список самых богатых людей мира возглавлял соучредитель компании Microsoft Билл Гейтс.

В пятницу акции США достигли нового рекорда на фоне оптимизма по поводу восстановления экономики. Индекс Nasdaq-100, ориентированный на технологии, в этом году вырос более чем на 7%. Также акции Alphabet Inc., материнской компании Google, в последние две недели растут после того, как выиграла судебное разбирательство по авторскому праву. В результате Пейдж и Брин увеличили свое состояние более чем на 20 миллиардов долларов каждый.

В марте этого года состояние 90-летнего американского инвестора Уоррена Баффета впервые достигло 100 миллиардов долларов, и он стал шестым миллиардером с таким капиталом в мире – после Джеффа Безоса, Илона Маска, Билла Гейтса, Бернара Арно и Марка Цукерберга.