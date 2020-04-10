Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции “Голоса” Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.
Он отметил, что на заседании присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко.
“Началось заседание глав фракций и групп с руководством парламента. Пока обсуждаем вопросы бюджета… кроме руководства фракций и парламента, председателей профильных комитетов, присутствует премьер-министр и министр финансов”, – говорится в сообщении.
Позже Железняк сообщил, что на данный момент депутаты ожидают письмо от президента Владимира Зеленского касательно объявления внеочередного заседания в понедельник.
Он также рассказал о предварительной повестке дня. По словам нардепа, 13 апреля предлагается рассмотреть следующие законопроекты:
– 3279 (изменения бюджета 2020);
– 2370 (земельные кадастры);
– 3320 (медицинские вопросы, связанные с карантином);
– 3132 (вопрос АМКУ);
– 3276 (особенности судебного контроля на период карантина);
– 1049 (единый счет с минус табачной правки);
– 2339 (ответственность за поджоги травы);
– Постановления об отмене голосования о рынке земли.
“Пока коалиция и президент не планируют выносить закон о банках на это внеочередное заседание. Говорят, что возможно будет еще одно внеочередное на следующей неделе, но что мешает сделать все сразу?! Позиция партии “Голос” однозначна – вопрос банков должно быть первым! Без компромиссов!” – резюмировал нардеп.
- Ранее стало известно, что Верховная Рада Украины проведет внеочередное заседание ориентировочно в понедельник, 13 апреля.