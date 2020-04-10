Сегодня, 10 апреля, главы фракций и групп с руководством Верховной Рады собрались на заседание.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от фракции “Голоса” Ярослав Железняк на своей странице в Facebook.

Он отметил, что на заседании присутствуют премьер-министр Денис Шмыгаль и министр финансов Сергей Марченко.

“Началось заседание глав фракций и групп с руководством парламента. Пока обсуждаем вопросы бюджета… кроме руководства фракций и парламента, председателей профильных комитетов, присутствует премьер-министр и министр финансов”, – говорится в сообщении.

Позже Железняк сообщил, что на данный момент депутаты ожидают письмо от президента Владимира Зеленского касательно объявления внеочередного заседания в понедельник.

Он также рассказал о предварительной повестке дня. По словам нардепа, 13 апреля предлагается рассмотреть следующие законопроекты:

– 3279 (изменения бюджета 2020);

– 2370 (земельные кадастры);

– 3320 (медицинские вопросы, связанные с карантином);

– 3132 (вопрос АМКУ);

– 3276 (особенности судебного контроля на период карантина);

– 1049 (единый счет с минус табачной правки);

– 2339 (ответственность за поджоги травы);

– Постановления об отмене голосования о рынке земли.

“Пока коалиция и президент не планируют выносить закон о банках на это внеочередное заседание. Говорят, что возможно будет еще одно внеочередное на следующей неделе, но что мешает сделать все сразу?! Позиция партии “Голос” однозначна – вопрос банков должно быть первым! Без компромиссов!” – резюмировал нардеп.