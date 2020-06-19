В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект, принятие которого приведет к значительному росту ставок госпошлины на нотариальные услуги.

Об этом проинформировал в статье для #Букв адвокат Назар Черный.

Речь идет о законопроекте № 3236-1, который уже получил заключение комитета о рекомендации ВР включить этот документ в повестку дня и принять его за основу. Инициатором проекта закона является нардеп от “Слуги народа” Даниил Гетманцев.

Законопроектом предлагается внести изменения в декрет Кабинета Министров “О государственной пошлине”, изменив размеры ставок госпошлины (то есть платы, взимаемой за предоставление тех или иных услуг от имени государства) за предоставление некоторых нотариальных услуг.

Как объясняет адвокат, если документ будет принят, некоторые ставки госпошлины вырастут в сотни раз.

В частности, за удостоверение завещаний ставки могут возрасти в 300 раз, поручений – в 50-750 раз, засвидетельствование верности копий документов и выписок из них – в 100 раз, за удостоверение подлинности каждой подписи на документах – в 500 раз, за передачу заявлений граждан – в 17 раз, за выдачу дубликатов нотариально удостоверенных документов – в 167 раз.

Таким образом, например, нотариальное заверение копии документа будет стоить не 17 копеек, а 17 гривен за страницу; заверение каждой подписи на документе – не 34 копейки, а 170 гривен; удостоверение завещания – не 85 копеек, а 255 гривен; удостоверение доверенностей – не 34-170 копеек, а 170-255 гривен; а за выдачу дубликата того же поручения – не 51 копейку, а 85 гривен.

К указанным суммам следует добавить стоимость услуг нотариуса, которые оплачиваются отдельно.

Например, стоимость удостоверения доверенности сейчас составляет около 500 гривен (что в сумме с учетом банковской комиссии даст рост стоимости оформления доверенности до 800 гривен и больше).

“Если учесть, что в одном документе может нотариально удостоверяться и 5, и 10, и более страниц (например, при нотариальном удостоверении паспорта), аналогично и с количеством подписей на документах (особенно если на каждой удостоверяемой странице есть по несколько подписей, как в некоторых договорах и уставах) и количеством необходимых дубликатов документа, то стоимость такого “удовольствия” станет ощутимой даже для предприятий, не говоря уже о малообеспеченных слоях населения”, – подчеркивает адвокат.

Стоит отметить, что повышение госпошлин в пояснительной записке к законопроекту аргументируется “необходимостью предотвратить уменьшение доходов местных бюджетов в современных условиях”.

Назар Черный разъясняет, что госпошлина как плата за услугу “не имеет и никогда не имела бюджетообразующей функции”. А инициатор законопроекта нардеп Гетманцев не предоставил финансово-экономического обоснования законопроекта и расчетов размеров роста доходов местных бюджетов.