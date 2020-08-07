В июле департамент в сфере защиты персональных данных Секретариата уполномоченного ВРУ по правам человека обнаружил чат-бот в Telegram, в котором были обнародованы персональные данные украинских военных.

“Обнаружен чат-бот в мессенджере Telegram, в котором обнародован файл-таблица с персональными данными (ФИО, номера воинских частей, утвержденными датами самовольного оставления воинских частей). Список содержит данные о 6907 военнослужащих”, — отметили в Офисе омбудсмена.

Секретариат омбудсмена обратился в Службу безопасности Украины и Нацполицию с требованием заблокировать чат-бот, поскольку сегодня он все еще продолжает распространять указанный файл.

В четверг, 6 августа, в полиции сообщили, что по факту распространения данных военных было начато уголовное производство по ч.1 ст.182 Уголовного кодекса Украины (нарушение неприкосновенности частной жизни).