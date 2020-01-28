Вице-спикер украинского парламента Руслан Стефанчук призвал активизировать решение вопроса о предоставлении Украине Плана действий по членству в НАТО.

Об этом сообщается на публичной странице Стефанчука в Facebook.

Уточняется, что по ходу своего выступления в Брюсселе Стефанчук подчеркнул неизменность курса Украины на приобретение членства в альянсе.

При этом особое внимание вице-спикер уделил вопросам продвижения сотрудничества между военными НАТО и Украины в Восточносредиземноморском и Черноморском регионах.

“Отдельно было подчеркнуто, что необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины призвал de jure признать, то что Украина делает de facto”, – говорится в сообщении.

По мнению Стефанчука, основным приоритетом сотрудничества Украины с НАТО является программа расширеных возможностей, которая служит техническим инструментом взаимодействия украинских военных для улучшения их совместимости с военными подразделениями государств-членов НАТО.