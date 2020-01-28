Об этом сообщается на публичной странице Стефанчука в Facebook.
Уточняется, что по ходу своего выступления в Брюсселе Стефанчук подчеркнул неизменность курса Украины на приобретение членства в альянсе.
При этом особое внимание вице-спикер уделил вопросам продвижения сотрудничества между военными НАТО и Украины в Восточносредиземноморском и Черноморском регионах.
“Отдельно было подчеркнуто, что необходимо активизировать решение вопроса предоставления Украине Плана действий по членству в НАТО. Первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины призвал de jure признать, то что Украина делает de facto”, – говорится в сообщении.
По мнению Стефанчука, основным приоритетом сотрудничества Украины с НАТО является программа расширеных возможностей, которая служит техническим инструментом взаимодействия украинских военных для улучшения их совместимости с военными подразделениями государств-членов НАТО.
- Украина и НАТО окончательно согласовали проведение совместных учений по защите критической инфраструктуры в Черноморском регионе “Несокрушимая устойчивость-2020” в Одессе.
- В декабре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о первоочередных шагах по приобретению полноправного членства Украины в НАТО.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг отмечал, что Украине нет смысла подавать новую заявку о Плане действий по членству (ПДЧ) в Альянсе.