Первый заместитель главы Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что законопроект о референдуме будет внесен в Парламент в начале следующей сессии.

Об этом сообщает корреспондент #Букв.

“Распоряжение председателя Верховной Рады о создании рабочей группы по проектам законов относительно вопросов народовластия. Вы знаете, что эта рабочая группа уже в рабочем формате собиралась шесть раз. Мы разработали целую инфраструктуру законопроектов, касающихся народовластия. Оно не решается законом о референдуме. Но он стал первым в нашей разработке. Я глубоко убежден, что в начале следующей сессии будет внесен в зал Верховной Рады”, – заявил Стефанчук.

По его словам, законопроект о референдуме будет внесен как первый из законов системы законодательства относительно народовластия.

“Кроме него, будет внесен целый ряд законопроектов: об электронных петициях, о законодательной народной инициативе, о вопросах, которые касаются наложения народного вето на принятые законы”, – рассказал Руслан Стефанчук.