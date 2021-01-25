Первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал о приоритетных законопроектах этой пленарной недели на согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп).

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

По его словам, в ближайшее время Парламент Украины имеет возможность рассмотреть План законопроектных работ на 2021 год, который впервые в этом году готовился путем согласованного сотрудничества трех субъектов законодательной инициативы – президента Украины, Верховной Рады Украины и Кабинета Министров Украины.

“В результате нам удалось выйти на фундаментальные вещи, учитывают предложения трех субъектов законодательной инициативы, программные документы и пропускную способность парламента Украины (чуть более 300 законопроектов). Надеюсь, что Верховная Рада Украины поддержит План законопроектных работ на 2021, который будет способствовать планомерной и подконтрольной обществу деятельности единственного законодательного органа Украины”, – отметил вице-спикер.

Кроме того, Верховная Рада Украины рассмотрит на этой неделе законопроект “О народовластии через всеукраинский референдум”.

“Я надеюсь, что народные депутаты Украины осознают важность этого проекта закона, в результате принятия которого народ получит механизм непосредственного влияния на власть. Только этим законопроектом наша работа по утверждению принципа народовластия не исчерпывается. Это будет ряд и других законопроектов. Некоторые из них уже наработаны , в частности – законопроект о местном референдуме”, – дополнил Стефанчук.

Политик также призвал народных депутатов Украины поддержать законопроект “О Бюро экономической безопасности”.

“В результате его принятия мы не только выполним обещание президента Украины лишить Службу безопасности Украины неприсущей ей функции расследования экономических преступлений, но и обеспечим новый подход к формированию государственной правовой политики в этой сфере”, – отметил он.

Стефанчук сообщил, что в ближайшие две недели планируется провести заседание всех парламентских рабочих групп и продолжить работу над важными законопроектами: по парламентской оппозиции, государственных символов Украины, рекодификации гражданского законодательства Украины, а также над целым рядом законопроектов по народовластию.