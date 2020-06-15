Covid-19 Украина

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Стефанишина заявила, что НАТО ждет от Украины принятия 5 законов

Североатлантический альянс для углубления сотрудничества с Украиной ждет принятия пяти основополагающих законов.

Понедельник, 15 июня 2020, 19:45

Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин в интервью “Европейской правде”.

“Есть пять основополагающих законов. Это закон о парламентском контроле в сфере безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204, изменения в законодательство об СБУ (№3196), закон о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и закон о государственной тайне, который еще в разработке”, – сказала Стефанишина.

Она добавила, что закон о гостайне занимает особое место даже среди этих законопроектов, потому что он касается трансформации даже не институтов, а мышления.

“Дело в том, что большинство документов, касающихся государственной тайны, унаследованы с советских времен. И я как вице-премьер и до этого государственный служащий с большим восторгом наблюдаю за выполнением инструкций конца советской эпохи”, – констатировала она.

По словам Стефанишиной, без евроатлантической мобилизации эти изменения могли бы еще долго дискутироваться.

“Сейчас речь идет о законопроектах, которые уже в Парламенте”, – отметила она.

Напомним, на прошлой неделе Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО. Такой статус имеют также Австралия, Финляндия, Грузия, Иордания и Швеция.

Стоит отметить, что преимуществами нового статуса Украины в НАТО являются: углубленный обмен разведданными; доступ к учениям, на которые приглашают партнеров расширенных возможностей НАТО; приоритетный доступ к оценкам и сертификации подразделений, привлеченных к силам реагирования НАТО; повышение уровня совместимости Украины и Альянса.

На данный момент Украина является одним из шести партнеров по расширенным возможностям наряду с Австралией, Финляндией, Грузией, Иорданией и Швецией. Каждый из партнеров имеет индивидуальные отношения с НАТО, основанные на областях, представляющих взаимный интерес.

При этом, статус Украины как партнера по расширенным возможностям не предопределяет никаких решений относительно членства в НАТО.

  • Сегодня стало известно, что Североатлантический совет признал Украину членом Программы расширенных возможностей НАТО.
  • Ранее министры иностранных дел стран-членов НАТО согласовали меры по усилению партнерских отношений с Украиной и Грузией.
  • В январе вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба обратился к НАТО с просьбой начать официальную процедуру рассмотрения заявки на присоединение Украины к Программе расширенных возможностей Альянса.
  • В декабре прошлого года Верховная Рада приняла постановление о первоочередных шагах по приобретению полноправного членства Украины в НАТО.
Теги: законопроект, Ольга Стефанишина, НАТО, парламент

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