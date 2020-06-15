Стефанишина заявила, что НАТО ждет от Украины принятия 5 законов

Об этом заявила вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишин в интервью “Европейской правде”.

“Есть пять основополагающих законов. Это закон о парламентском контроле в сфере безопасности и обороны, проект которого зарегистрирован в парламенте под №1204, изменения в законодательство об СБУ (№3196), закон о разведке (№2412-д), об оборонных закупках (№2398-д) и закон о государственной тайне, который еще в разработке”, – сказала Стефанишина.

Она добавила, что закон о гостайне занимает особое место даже среди этих законопроектов, потому что он касается трансформации даже не институтов, а мышления.

“Дело в том, что большинство документов, касающихся государственной тайны, унаследованы с советских времен. И я как вице-премьер и до этого государственный служащий с большим восторгом наблюдаю за выполнением инструкций конца советской эпохи”, – констатировала она.

По словам Стефанишиной, без евроатлантической мобилизации эти изменения могли бы еще долго дискутироваться.

“Сейчас речь идет о законопроектах, которые уже в Парламенте”, – отметила она.