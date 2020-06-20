Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов во время брифинга.
“Начиная с 1 сентября 2020 года, у нас будет увеличена заработная плата наших сотрудников. Это увеличение касается и врачей и медицинских сестер, среднего и младшего медицинского персонала. Это увеличение будет касаться медицинских работников 2-го, 3-го звена, работающих в специализированных, высокоспециализированных наших больницах “, – сказал он.
По его словам, заработная плата врачей таких медучреждений увеличится на 70% к тарифной ставке – в среднем на 3,5 тыс. грн.
“Так же будет увеличена на 50% от минимальной заработной платы в среднего медицинского персонала, у младшего медицинского персонала – на 25% от минимальной заработной платы, установленной в стране”, – отметил Степанов.
Глава МОЗ рассказал, что также изменится и порядок начисления и выплаты заработной платы для интернов.
- Кабинет Министров на внеочередном заседании одобрил проект постановления касательно доплат к заработной плате медицинским работникам, которые борются с коронавирусом.
- Ляшко заявил, что медики, которые работают с пациентами, больными COVID-19, продолжат получать надбавки к зарплате до окончания пандемии.