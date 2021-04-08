Уже в ближайшее время три области Украины могут выйти из "красной" зоны по уровню эпидемической опасности.

Об этом в эфире ток-шоу “Право на власть” сообщил глава МОЗ Максим Степанов.

“Самая тяжелая ситуация именно в Киеве, Хмельницкая область, Николаевская. В то же время Ивано-Франковская, Закарпатская область, Черновицкая область будут выходить (из “красной” зоны — ред)”, — сказал Степанов.

Министр добавил, что Ивано-Франковская область уже завтра, 9 апреля, будет выведена в “желтую” зону. По Закарпатской — будут смотреть на завтрашние показатели.

Указанные области, как известно, попали в “красную” зону одними из первых.

Карантин в Украине

С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.

По состоянию на сейчас только Херсонская область находится в “желтой” зоне. Волынская, Ровенская, Тернопольская, Винницкая, Черкасская, Полтавская, Харьковская, Луганская, Кировоградская, Днепропетровская, Донецкая область — в “оранжевой”. Остальные — в “красной”.

5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

При этом в Министерстве охраны здоровья ожидали очередного повышения уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели или двух. В МОЗ считают адаптивный карантин “лучшей стратегией” в этой ситуации.