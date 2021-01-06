Министерство охраны здоровья Украины намерено поменять компанию, которая будет выполнять техническую функцию по закупке вакцин от коронавируса COVID-19.

Об этом заявил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

В данный момент оператором по закупке вакцин определено государственное предприятие “Медицинские закупки Украины”.

На днях глава ГП Арсен Жумадилов рассказал о промедлении МОЗ с закупками вакцин от коронавируса, а также о том, что вакцину компании Sinovac можно было закупить дешевле.

По словам Жумадилова, только 10 декабря МОЗ уполномочил ГП на проведение закупки, и в тот же день были уведомлены производители вакцин-кандидатов. Он уточнил, что Украина уже могла бы получить не один, а два контракта на закупку вакцин, но из-за действий МОЗ этого не произошло.

Глава МОЗ Степанов на сегодняшнем брифинге отреагировал на заявления Жумадилова, назвав их “литературным творчеством”.

Министр утверждает, что этими заявлениями Жумадилов якобы “дискредитирует Украину” на международной арене.

Степанов напомнил, что Украина намерена получить вакцины двумя путями: в рамках инициативы COVAX в количестве 8 млн доз (в конце первого – начале второго квартала 2021 года) и непосредственно у производителей.

По словам главы МОЗ, кроме закупки вакцины у компании Sinovac Biotech, Украина находится “на стадии финальных договоренностей с другими производителями”. При этом Степанов не стал называть компании, ссылаясь на то, что не имеет права разглашать информацию.

“Еще раз хочу подчеркнуть, что своими домыслами и высказываниями автор (Арсен Жумадилов, – ред.) дискредитирует наше государство перед международным сообществом. Это первое. Во-вторых, этими сообщениями он реально начал ухудшать наши позиции в переговорах, и это уже не шутка. Именно поэтому такая реакция. Я думаю, что в ближайшее время мы изменим компанию, которая будет непосредственно выполнять эту функцию техническую по закупке вакцин. Мы не можем ставить под угрозу обеспечение вакцинами Украины, потому что кому-то хочется писать сообщения в социальных сетях и получать минутку славы, как он видимо считает”, – отметил Степанов, комментируя сообщения руководителя ГП “Медзакупки”.

Степанов утверждает, что информация об остановке деятельности ГП “Медзакупки” из-за прекращения финансирования министерством не соответствует действительности.

“Что касается остановки операционной деятельности ГП “МЗУ” из-за якобы прекращения финансирования со стороны МОЗ – это очередной фейк. Никакой остановки нет, предприятие работает в штатном режиме. Финансовый план предприятия утвержден еще 10 декабря. Что касается паспорта бюджетной программы: он утверждается после принятия бюджета. Бюджет вступил в силу 28 декабря 2020 года, и сразу после этого начинают готовиться документы, утверждаются паспорта бюджетных программ. Обычно это происходит в конце января, иногда позже. В Украине еще не утвержден ни один паспорт бюджетной программы. При этом деятельность ни одного предприятия не прекратилась. Зарплата ГП “Медзакупки” выплачивается в полном объеме, она была выплачена 30 декабря 2020 года”, – сообщил министр.

Также Степанов заявил, что МОЗ считает неэффективной деятельность ГП “Медицинские закупки” по итогам 2020 года.

“В 2020 году МОЗ поручил ГП “Медзакупки” провести закупки по 483 позициям лекарственных средств… Получено все было в июне-сентябре 2020 года. По состоянию на 31 декабря тендеры по 103 позициям провалены… Это препараты для пациентов с онкологией, для лечения кардиозаболеваний… МОЗ будет перестраховываться и закупать лексредства из других источников”, – сказал он.