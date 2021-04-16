Очільник МОЗ Максим Степанов заявив, що він як міністр не має необхідного впливу, аби забезпечити вчасне постачання законтрактованих вакцин проти коронавірусу.

Про це йшлося в етері шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна“.

Степанов запевняє, що станом на 16 квітня в Україну мало надійти 3,9 млн доз вакцин проти коронавірусу від різних виробників.

“Я розумію тих людей, які хочуть вакцинуватися, які бажають це зробити, але в Україні на цей час немає тієї кількості вакцин, яка повинна бути. Я вам можу сказати, що в нас на сьогодні, згідно з укладеними контрактами та виплаченими коштами, мали надійти вже 3,9 млн доз вакцини. Надійшло 715 тисяч”, — сказав міністр.

Водночас очільник МОЗ наголосив, що це пов’язано, зокрема, із рішеннями інших урядів.

“Я можу зізнатись: інколи мене не вистачає як міністра охорони здоров’я щодо тиску на уряди тих країн, які просто взяли і заборонили експорт вакцин зі свої територій”, — сказав він, додавши, що йдеться не тільки про Індію, а й про Китай.

Водночас Степанов зауважив, що не бачить сенсу вводити штрафні санкції за прострочення постачання вакцини.

Також він поскаржився на важкість перемовин із виробниками. Вони, за його словами, згодні просто повернути заплачені кошти, наголошуючи, що не мають проблем зі збутом.

Вакцинація в Україні

24 лютого в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини. Щеплення робили вакциною Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Індія призупинила експорт вакцини, але головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.

13 квітня в Україні почали робити щеплення вакциною проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech. Перша отримана партія — 215 тисяч доз.

16 квітня до України доставили першу партію вакцини Pfizer/BioNTech. Партія — 117 тисяч доз.

7 квітня на засіданні уряду Максим Степанов заявив, що в Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

Поки ж зроблено трохи більше ніж 419 тисяч щеплень, переважно — вакциною Covishield. Другу дозу отримали 5 осіб, дві з них — за кордоном.