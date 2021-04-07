В Україні потрібно робити 6 млн щеплень проти коронавірусу COVID-19 на місяць, щоб охопити вакцинацією 70% українців до кінця 2021 року.

Про це розповів сьогодні на засіданні уряду міністр охорони здоров’я України Максим Степанов.

Він нагадав, що президент Володимир Зеленський підписав указ щодо створення Національного плану вакцинації проти COVID-19.

Цим документом МОЗ доручено розробити такий план. У ньому має бути встановлено мінімально необхідну щомісячну кількість щеплень, визначено джерела та строки постачання вакцин для профілактики коронавірусу, осіб, відповідальних за реалізацію плану (кінцевою метою якого є охоплення щепленнями більшості дорослого населення України не пізніше грудня 2021 року для формування колективного імунітету).

“Поставлена чітка ціль: вакцинувати більшість населення України до кінця 2021 року. Принаймні надати доступ усім громадянам України до вакцини проти коронавірусу. Ми вважаємо, що це цілком можливо виконати. Ми вважаємо, що потужності нашої медичної системи готові для виконання такого завдання… Нами розроблений проєкт Національного плану вакцинації… В проєкті Національного плану ми пропонуємо визначити мінімальну кількість щеплень, яку повинна проводити наша медична система, щоб охопити щепленням 70% населення до кінця року“, – зазначив міністр.

Степанов наголосив, що ця мінімальна кількість щеплень становить 6 млн на місяць.

“Це майже 6 млн щеплень на місяць, або 270 тисяч щеплень на добу без вихідних. Чи можемо ми це зробити? Так. Але тільки в одному випадку: коли до цього процесу будуть долучені всі рівні державного управління: зокрема голови ОДА та очільники органів місцевого самоврядування”, – заявив Степанов.

Він додав, що також важливо “переконати 70% дорослого населення України прийти до пунктів щеплення і зробити його”.

“Ми повинні зрозуміти, що в нас буде декілька вакцин одночасно. І, окрім закликів до вакцинації, потрібно утримувати маніпуляції щодо того, який продукт кращий”, – наголосив міністр.

Водночас він висловив упевненість, що “до кінця 2021 року нам вдасться повністю побороти коронавірусну хворобу”.

(На відео – з 15:55)

Варто зазначити, що від початку кампанії з вакцинації в Україні щеплено 320 265 людей. З них завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – лише 2 особи.

Яким препаратом вакцинують українців?

Як відомо, українців наразі вакцинують препаратом Covishield. Йдеться про вакцину під торговою маркою Covishield, що випускається в Індії за ліцензією британсько-шведської компанії AstraZeneca.

Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини Covishield 23 лютого (її привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”).

У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.

Covishield поставляється в Україну в багатодозових флаконах. Кожен флакон містить 10 доз препарату. Після відкриття флакону, вакцина має бути використана протягом 6 годин (стільки триває одна сесія мобільної виїзної бригади).

Повторне охолодження вже відкритого флакона або використання його після 6 годин із моменту відкриття заборонено. У таких випадках невикористані дози вакцини мають бути утилізовані.

Відзначимо, що вакцину Covishield зареєстрували в Україні за заявкою фірми-одноденки, створеної 3 місяці тому.

Міністерство охорони здоров’я України також дало роз’яснення щодо можливих побічних реакцій на вакцину Covishield. Це: почервоніння, біль, набряк у місці ін’єкції; лихоманка або озноб; головний біль, біль у м’язах або суглобах; збільшені лімфатичні вузли; нудота; втомлюваність, безсоння.

У МОЗ запевнили, що “ці реакції є нормальними та минають за кілька днів після вакцинації”.

Чим вакцинуватимуть українців під час другого (повторного) щеплення наразі незрозуміло, оскільки Індія призупинила експорт вакцини, яка виготовляється Індійським інститутом сироватки за ліцензією AstraZeneca, щоб задовольнити попит на внутрішньому ринку.

Головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що зараз не існує даних про взаємозамінність вакцин проти коронавірусу COVID-19, вироблених на різних платформах. Відтак друге щеплення не може здійснюватися іншою вакциною. Водночас Ляшко запевнив, що українці, котрі були щеплені вакциною Covishield, зможуть отримати другу дозу наприкінці травня 2021 року.