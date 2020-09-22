Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов не планирует покидать свой пост в случае победы на выборах в Одесский областной совет от партии "Слуга народа".

Об этом он заявил в интервью изданию LB.ua.

Так, отвечая на вопрос, останется ли он работать в МОЗ в случае, если пройдет в одесский облсовет, Степанов сообщил:

“Одесская область для меня, конечно, не чужой регион, я там очень много сделал, потратив 2,5 года своей жизни исключительно на развитие Одесской области. У нас единая команда, и я считаю, что это абсолютно нормально, когда для того, чтобы сделать какие-то вещи в стране, нужно иметь понимание на разных уровнях власти, в том числе, на уровне местной власти”.

Степанов добавил, что “депутат областного совета – это не та должность, которую нельзя совмещать с другой”.

Отвечая на уточняющий вопрос, собирается ли он совмещать работу министра с депутатством, глава МОЗ отметил: “Ну, посмотрим, как будет. У меня нет мыслей переходить на другую работу”.

Степанов также заверил, что Одесская область – это не запасной аэродром на случай его отставки.

“Это не запасной аэродром. Я думаю, что не произвожу впечатление человека, который готовит для себя запасной аэродром”, – подчеркнул он.

Схожее заявление Степанов сделал в эфире программы “Свобода слова” на телеканале ICTV.

“Никоим образом мое возглавление списка в Одесский областной совет не повлияет на мою работу в Министерстве здравоохранения”, – заявил министр.

Отвечая на вопрос, оставит ли он МОЗ после избрания в облсовет Одессы, Степанов сообщил: “Почему? Во-первых, депутат областного совета не является тем должностным лицом, это же не депутат Верховной Рады, который не может работать на других должностях”.

(На видео – с 4:25)

Стоит отметить, что, согласно статье 120 Конституции Украины, члены Кабинета Министров, руководители центральных и местных органов исполнительной власти “не имеют права совмещать свою служебную деятельность с другой работой (кроме преподавательской, научной и творческой работы во внерабочее время), входить в состав руководящего органа или наблюдательного совета предприятия или организации, имеющей целью получение прибыли”.