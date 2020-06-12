В столице эпидемиологическая ситуация пока не позволяет открытие залов в ресторанах.

Об этом сказал министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге.

“Исходя из ситуации в городе Киеве, переходить в этап, где предполагается открытие ресторанов, нельзя. Потому что количество заболеваний за последние семь дней растет и превышает допустимые нормы, установленные постановлением правительства”, – сказал Степанов.

По его словам, такое решение принимает на основе показателей региональная комиссия ТЭБ и ЧС, и она решила, что Киев не переходит в тот этап, который позволяет открытие ресторанов непосредственно в помещении.