Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что благодаря усиленному карантину в Украине удалось уменьшить нагрузку на медицинскую систему.

Об этом Степанов написал в Facebook.

По его словам, сегодня в полночь в Украине прекращает действие усиленный карантин.

“Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек”, – написал Степанов.

Вместе с тем он подчеркнул, что с 25 января страна возвращается к адаптивному карантину.