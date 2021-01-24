Об этом Степанов написал в Facebook.
По его словам, сегодня в полночь в Украине прекращает действие усиленный карантин.
“Совместно нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 000, то сегодня цифра составляет 18 651 человек”, – написал Степанов.
Вместе с тем он подчеркнул, что с 25 января страна возвращается к адаптивному карантину.
- В Украине с 00:00 пятницы, 8 января, начали действовать усиленные карантинные ограничения (локдаун) для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. #Буквы рассказывали, что разрешено и запрещено в Украине в этот период.
- Кабинет Министров добавил товары бытовой химии и печатную прессу в список товаров, которые магазины смогут продавать во время жесткого локдауна 8-24 января.
- Перед внедрением в Украине общенационального усиленного карантина президент Владимир Зеленский провел плановое селекторное совещание с участием членов Правительства, руководителей силовых ведомств. Глава государства заявил, что “этот карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний локдаун”.
- Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что благодаря жесткому карантину (“локдауну”), введенному в Украине с 8 по 24 января, удалось “сбить волну” коронавируса COVID-19.