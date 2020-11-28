Степанов выздоровел от коронавируса

Об этом он сказал сегодня на брифинге.

“Рад приветствовать на брифинге уже непосредственно из Министерства охраны здоровья. Хочу поблагодарить всех, кто хотел мне скорейшего выздоровления. Как пожелали – так и произошло”, – сказал Степанов.