Степанов выздоровел от коронавируса

Об этом он сказал сегодня на брифинге.
“Рад приветствовать на брифинге уже непосредственно из Министерства охраны здоровья. Хочу поблагодарить всех, кто хотел мне скорейшего выздоровления. Как пожелали – так и произошло”, – сказал Степанов.
(На видео с 2:32)
Напомним, министр получил положительный тест на коронавирус COVID-19 14 ноября. Во время болезни он находился на самоизоляции дома.
- Ранее первый вице-спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заразился коронавирусом COVID-19: он получил результат теста. Кроме того, коронавирусом заразился спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.
- 9 ноября президент Владимир Зеленский получил положительный результат теста на коронавирус COVID-19.
- Тогда же глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что заболел коронавирусом.