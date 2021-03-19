Об этом он сообщил сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует корреспондент #Букв.
По словам Степанова, со следующей недели в Украине начнут работать стационарные пункты прививок.
“Дорожная карта вакцинации предусматривает пять основных этапов. Меньше, чем через месяц, а, как известно, первая прививка в Украине была сделана 24 февраля, мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей”, – подчеркнул он.
Степанов напомнил, что на сегодняшний день в Украине вакцинировано 92 714 человек.
Он добавил, что в листе ожидания вакцинации находятся более 290 тысяч украинцев.
Как известно, на первом этапе вакцинировали: медиков больниц, оказывающих помощь больным COVID-19; бригады скорой помощи; сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19; жителей и персонал домов престарелых; военных на фронте. В МОЗ на первом этапе планировали вакцинировать 367 тысяч человек.
Вакцинацию на первом этапе осуществляли мобильные бригады. Также остатками доз вакцинировали публичных лиц.
Согласно данным на сайте МОЗ, посвященном вакцинации от COVID-19, на втором этапе будут вакцинировать: пожилых людей в возрасте от 80 лет; медицинских работников и персонал, работающих в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным; социальных работников (всего это около 3 млн человек).
На втором этапе будут действовать как мобильные бригады по иммунизации, так и стационарные пункты прививок.
Все прививки являются добровольными и бесплатными.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Первую прививку препаратом Covishield сделали врачу-реаниматологу из Черкасс. Речь идет о вакцине под торговой маркой Covishield, выпускаемой в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca.
- Вакциной Covishield уже публично вакцинировались президент Владимир Зеленский, министр охраны здоровья Максим Степанов, заместитель министра охраны здоровья, главный санитарный врач Виктор Ляшко.
- 4 марта десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы “Право на власть”. Среди них певица Руслана, телеведущий Александр Педан и другие. Это стало возможным благодаря приказу МОЗ от 1 марта, согласно которому в Украине разрешили вакцинировать от COVID-19 общественных деятелей.
- 11 марта министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко вакцинировался от коронавируса COVID-19.
- Министерство охраны здоровья Украины издало приказ, согласно которому участники боевых действий, нардепы и известные люди старше 60 лет могут претендовать на остатки доз вакцины от коронавируса COVID-19.