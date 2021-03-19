Об этом он сообщил сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде, информирует корреспондент #Букв.

По словам Степанова, со следующей недели в Украине начнут работать стационарные пункты прививок.

“Дорожная карта вакцинации предусматривает пять основных этапов. Меньше, чем через месяц, а, как известно, первая прививка в Украине была сделана 24 февраля, мы перешли ко второму этапу вакцинации. Со следующей недели начинается работа стационарных пунктов прививки и вакцинация семейных врачей”, – подчеркнул он.

Степанов напомнил, что на сегодняшний день в Украине вакцинировано 92 714 человек.

Он добавил, что в листе ожидания вакцинации находятся более 290 тысяч украинцев.

Как известно, на первом этапе вакцинировали: медиков больниц, оказывающих помощь больным COVID-19; бригады скорой помощи; сотрудников лабораторий, тестирующих на COVID-19; жителей и персонал домов престарелых; военных на фронте. В МОЗ на первом этапе планировали вакцинировать 367 тысяч человек.

Вакцинацию на первом этапе осуществляли мобильные бригады. Также остатками доз вакцинировали публичных лиц.

Согласно данным на сайте МОЗ, посвященном вакцинации от COVID-19, на втором этапе будут вакцинировать: пожилых людей в возрасте от 80 лет; медицинских работников и персонал, работающих в учреждениях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь больным; социальных работников (всего это около 3 млн человек).

На втором этапе будут действовать как мобильные бригады по иммунизации, так и стационарные пункты прививок.

Все прививки являются добровольными и бесплатными.