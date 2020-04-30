Такое заявление сделал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.
Так, главу МОЗ спросили, почему Правительство не может открыть магазины на тех же условиях соблюдения санитарных норм, что и рынки.
В ответ Степанов заявил, что открытие рынков – “важно для экономики”.
“Открытие продовольственных рынков, которое мы осуществили, – это был очень взвешенный шаг. Это было сочетание максимального соблюдения мер против коронавируса (санитарных, карантинных норм). С другой стороны, мы понимаем, что рынки, на которых продается около 80 % сельскохозяйственной продукции – очень важны для нашей экономики и для цен на эти продукты питания. И мы нашли выход, способ, как их открыть и в то же время быть уверенными, что не будет распространения коронавирусной болезни”, – отметил Степанов.
Что касается малого бизнеса – министр заверил, что ослабление карантина для него будет вводится с 11 мая.
“Что касается открытия других магазинов, смягчения карантина для малого бизнеса – все это мы планируем делать уже с 11 мая. Это будет касаться и магазинов, и парикмахерских, и других бытовых вещей, которыми мы привыкли пользоваться”, – заявил Степанов.
(На видео – с 9:00)
- Накануне Кабинет Министров на заседании принял решение о возобновлении работы некоторых продовольственных рынков, но работать они смогут с соблюдением определенных условий.
- Народный депутат от “Европейской Солидарности” Олег Синютка выразил мнение, что правительство намерено разрешить работу рынков на карантине из-за опасений по поводу возможного бунта.