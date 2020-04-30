Открытие рынков в Украине в условиях карантина важно для экономики. Открытие же остального бизнеса планируется после 11 мая.

Такое заявление сделал сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

Так, главу МОЗ спросили, почему Правительство не может открыть магазины на тех же условиях соблюдения санитарных норм, что и рынки.

В ответ Степанов заявил, что открытие рынков – “важно для экономики”.

“Открытие продовольственных рынков, которое мы осуществили, – это был очень взвешенный шаг. Это было сочетание максимального соблюдения мер против коронавируса (санитарных, карантинных норм). С другой стороны, мы понимаем, что рынки, на которых продается около 80 % сельскохозяйственной продукции – очень важны для нашей экономики и для цен на эти продукты питания. И мы нашли выход, способ, как их открыть и в то же время быть уверенными, что не будет распространения коронавирусной болезни”, – отметил Степанов.

Что касается малого бизнеса – министр заверил, что ослабление карантина для него будет вводится с 11 мая.

“Что касается открытия других магазинов, смягчения карантина для малого бизнеса – все это мы планируем делать уже с 11 мая. Это будет касаться и магазинов, и парикмахерских, и других бытовых вещей, которыми мы привыкли пользоваться”, – заявил Степанов.

(На видео – с 9:00)