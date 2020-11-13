Министр охраны здоровья Максим Степанов был избран депутатом Одесского облсовета, однако, похоже, решил отказаться от мандата.

Об этом сообщают #Буквы.

Как известно, Максим Степанов, бывший глава Одесской облгосадминистрации и действующий министр охраны здоровья, на местных выборах 2020 возглавил список партии “Слуги народа” в Одесский областной совет.

Перед выборами Степанов намекал, что собирается в случае избрания в областной совет совмещать работу депутата с работой главы МОЗ. По его словам, депутатство не должно было повлиять на его работу в министерстве.

“Никоим образом мое возглавление списка в Одесский областной совет не повлияет на мою работу в Министерстве охраны здоровья”, — говорил Степанов в эфире “Свободы слова” на ICTV 21 сентября.

Отвечая на вопрос о возможном уходе с поста главы МОЗ Степанов заявлял: “Почему? Депутат областного совета не является должностным лицом, он не является депутатом Верховной Рады, который не может работать на других должностях”.

На видео с 4 минуты

Согласно опубликованным Центризбиркомом результатам выборов, “Слуга народа” — в семерке партий, проходящих в Одесский облсовет. Партия получает 16 мандатов. Соответственно, депутатом облсовета был избран и Максим Степанов.

Вечером 13 ноября в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале “Украина” министр сообщил, что отказывается от мандата. Это решение он мотивировал тем, что для эффективной работы необходимо сосредотачиваться на чем-то одном.

“Не планирую [становиться депутатом облсовета]. Закон мне позволяет, но я считаю, что надо хорошо делать что-то одно. Если хочешь и то, и другое…”, — сказал он.