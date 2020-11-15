Больной коронавирусом министр здравоохранения Украины Максим Степанов созвонился с врачом, который дал ему советы по лечению.

Видео Степанов опубликовал в Facebook.

“В контакт-центре МОЗ мне дали номер телефона врача, который даст рекомендации по лечению в связи с тем, что у меня нет семейного врача. Набираем этот номер”, – отметил Степанов.

Министру пришлось ждать ответа больше минуты. После этого он, не называя своего имени, пояснил, что получил положительный тест на COVID-19 и хочет узнать, что делать для лечения инфекции.

Врач, которому позвонил Степанов, сказал, что полноценное лечение проводит семейный врач, и попросил назвать симптомы болезни. Министр сообщил, что у него нет кашля и боли в горле, из симптомов – головная боль, температура 37,1 градуса.

Министру рекомендовали сбивать температуру, если она выше 38. От головной боли ему “выписали” ибупрофен или парацетамол. Также нужно пить витамин С и Д, цинк и много теплой жидкости.

“В принципе все советы соответствуют нашему протоколу. Отвечают плюс-минус потому, что у нас записано при легком течении болезни. Не посоветовали мне принимать антибиотики. То, с чем мы боремся уже несколько месяцев”, – подчеркнул Степанов.

Напомним, в субботу, 14 ноября, министр охраны здоровья Украины Максим Степанов сообщил, что у него выявили коронавирус COVID-19. При этом в пятницу он посетил политическое ток-шоу и находился там без защитной маски.

Степанов заявил, что заболевание коронавирусом позволит ему лично убедиться, как работают маршруты пациента и протоколы лечения.