Уже на следующей неделе в Украине должна начаться вакцинация против коронавируса. Однако у властей все еще нет списков лиц, которые будут вакцинированы первыми, несмотря на заявления главы МОЗ о "пофамильных просчетах".

Об этом сообщают #Буквы. Как известно, МОЗ ожидает, что вакцинация от коронавируса СOVID-19 начнется в Украине на следующей неделе. Первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. В понедельник, 8 февраля, министр охраны здоровья Максим Степанов в эфире шоу “Свобода слова” на телеканале ICTV заявил, что МОЗ уже просчитал, кем будут эти первые вакцинированные, объявив о наличии списков с их фамилиями. “Кому именно будет делаться прививки у нас просчитано. На первом этапе 367 тысяч наших граждан. У нас это просчитано пофамильно, как говорится”, — сказал он.

На видео с 6 минуты

Впрочем, уже 9 февраля исполняющий обязанности гендиректора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин заявил, что этих списков все еще нет. “Сейчас верификация еще продолжается, потому что это довольно длительный процесс. Надеемся, что на следующей неделе этот процесс будет завершен окончательно во всех областях Украины”, — сказал он.

На видео с 1 ч. 32 минут

Как сообщалось, Украина должна получить м-РНК вакцину от Pfizer с 95-процентной эффективностью в рамках глобальной инициативы COVAX. Первый транш должен состояться в феврале, передать должны 117 000 доз. Эту вакцину распределят среди медработников.

Также Украина получила подтверждение на поставку 12 млн доз вакцин от коронавируса от компаний AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США).

Вакцина от коронавируса от компании Novavax успешно прошла финальную стадию клинических испытаний и показала 89,3% эффективности. Это вакцина на основе белковых субъединиц. Для одного пациента нужны две дозы. О том, что это за вакцина, и как она работает, в материале.

Вакцина от AstraZeneca — это векторная вакцина (о принципе работы векторных вакцин можно почитать здесь). Она показала среднюю эффективность в 70%. При одном из режимов дозирования может быть эффективной на 90%. Ее уже используют в Великобритании, Мексике и других странах. Однако AstraZeneca не хватает производственных мощностей, чтобы обеспечить страны ЕС своей вакциной, поэтому поставки сократили на 60%. Она тоже рассчитана на две инъекции одному пациенту.