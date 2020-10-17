Люди, которые находятся на самоизоляции из-за коронавируса, должны до 20 часов 23 октября подать заявление со справкой о состоянии здоровья, чтобы иметь возможность проголосовать на местных выборах.

Об этом сегодня на брифинге рассказал министр охраны здоровья Максим Степанов.

“Избирателям, которые желают проголосовать по месту пребывания, необходимо не позднее 20 часов последней пятницы перед днем выборов, а это будет 23 октября, подать заявление с добавленной справкой медицинского учреждения о состоянии здоровья”, – сказал он.

Глава МОЗ объяснил, что это необходимо, чтобы соответствующий избирательный участок на своем заседании принял решение о включении человека в выписку из списка избирателей для голосования по месту его пребывания.

Кроме того, избирателю, который находится на самоизоляции, нужно иметь выписку из медицинской карты или выписку из реестра медицинских записей.

“Врач или учреждение охраны здоровья может выдать или выписку из медицинской карточки амбулаторного больного или выписку из реестра медицинских записей о направлении и рецептов электронной системы охраны здоровья”, – добавил Степанов.

Он также призвал позаботиться о необходимых медицинских документах заранее.