Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что во время январского локдауна не будет запрещена торговля рядом непродовольственных товаров. Однако некоторые можно будет приобрести через адресную доставку.

Соответствующие разъяснения он дал сегодня на брифинге.

Так, отвечая на вопрос, будет ли разрешена продажа лекарственных средств, ветеринарных препаратов, кормов для животных, в том числе в супермаркетах, глава МОЗ заявил:

“Я видел эту информацию (о запрете их продажи, – ред.), которая вчера появилась в Сети. Она не является достоверной”.

Степанов уточнил, что с 00:00 8 января до 00:00 25 января будет разрешено продавать:

• продукты питания;

• лекарства, изделия медицинского назначения;

• ветеринарные препараты и корма;

• средства связи;

• средства гигиены;

• семена и средства по уходу за растениями.

“Это торговля исключительно товарами, что относятся к продуктам питания, на торговых площадях, где не менее 60% предназначено для торговли продуктами питания, лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, средствами гигиены, средствами связи, ветеринарными препаратами, кормами, семенами и средствами защиты растений”, – отметил Степанов.

Он уточнил, что “торговая деятельность другими группами товаров может происходить только с осуществлением адресной доставки заказов”. Относительно бытовой химии, то Степанов сообщил, что Кабинет Министров на заседании еще сделает определенные уточнения.

По словам министра, когда Кабмин составлял перечень товаров, то исходил из того, что карантин будет длиться в Украине только 16 дней.

“16 дней – это тот срок, который нужен нам, чтобы полностью сбить волну распространения COVID-19… Нам это нужно, чтобы мы потом уже не вводили никаких локдаунов, чтобы мы спокойно прошли пиковый рост заболеваемости гриппом, чтобы мы уже до весны, до апреля – мая не вводили локдаун, чтобы мы спокойно прошли эту волну распространения COVID-19, и выдержала наша медицинская система”, – сообщил министр.

(На видео – с 11:10)

Как известно, ранее Американская торговая палата в Украине обратилась к Кабинету Министров с просьбой пересмотреть условия январского локдауна.

В заявлении отмечалось, что с 8 января по 25 января на всей территории страны будет запрещена торговля в магазинах любыми товарами, кроме продуктов питания, лекарственных средств и изделий медицинского назначения, средств гигиены и связи, а также кормов, ветеринарных препаратов, семян, средств защиты растений. Любые другие товары можно будет заказать только с адресной доставкой.

В Американской торговой палате подчеркивали, что речь идет не только о полном закрытии специализированных магазинов, а и о запрете продавать в супермаркетах значительную часть товаров повседневного потребления: бытовую химию и инструменты, одежду, прессу, лампочки, батарейки, детские товары для обучения (что является прямым ограничением прав потребителей в приобретении необходимой продукции).