Степанов объяснил, когда в Украине начнут работать полевые госпитали

Полевые госпитали в Украине начнут работать, когда ориентировочное ежедневное количество больных коронавирусом будет составлять от 11 до 15 тысяч.

Об этом сегодня, выступая в Верховной Раде, заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.

Так, по его словам, МОЗ разработал детальный план, который учитывает способность системы охраны здоровья и определяет алгоритм действий в соответствии с четырех уровней опасности.

Первый уровень, на котором Украина находится сейчас, предполагает ежедневное количество новых больных коронавирусом в пределах 5-7 тысяч.

Второй уровень предполагает заполненность коек больными коронавирусом в целом по стране на около 70 %, а ориентировочное ежедневное количество больных COVID-19 составит 8-10 тысяч.

В этом случае, МОЗ планирует увеличить количество коек во всех учреждениях охраны здоровья на 30 % от всего коечного фонда (52000). Начнется работа по развертыванию временных госпиталей вне учреждений охраны здоровья. Также МОЗ обеспечит увеличение количества медицинских работников во всех учреждениях охраны здоровья, определенных для госпитализации больных COVID-19 за счет привлечения работников из других отделений и за счет заключения контрактов.

На третьем уровне, когда ориентировочное ежедневное количество больных коронавирусом будет составлять от 11 до 15 тысяч, а заполненность мест – не менее 85 %, полевые госпитали начнут работу.

Кроме того, МОЗ будет обеспечивать введение жестких карантинных ограничений с применением ограничений красного уровня опасности.

На четвертом уровне, когда ежедневное количество новых больных коронавирусоом будет около 20 тысяч, МОЗ внедрит активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.