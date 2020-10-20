Covid-19 Украина

обновлено 20.10.2020 в 12:02

Всего:

309107(+5469)

Болеют:

173788(+5469)

Выздоровели:

129533(+3044)

Умерло:

5786(+113)

13:42 Степанов объяснил, когда в Украине начнут работать полевые госпитали
13:29 В Украине занято почти 70% больничных коек для больных на COVID-19
13:06 Зеленский анонсировал поездку 120 «слуг народа» на Донбасс
12:54 США призвали мир наказать шестерых российских офицеров-хакеров из ГРУ
12:22 Зеленский об инструментах для возвращения территорий: «Мемы о Будапештском меморандуме не помогут»
12:19 Выборы в США: около 30 млн американцев проголосовали досрочно
12:02 Байдену и Трампу на дебатах будут отключать микрофоны, чтобы они не перебивали друг друга
11:39 В США выбросили бракованные российские аппараты ИВЛ
11:33 В Раде зарегистрировали постановление об увольнении министра экономики Петрашко
11:27 Послание Зеленского раздали нардепам в Раде в виде QR-кода
10:43 Трамп назвал «катастрофой» главного инфекциониста США
10:38 Чета Порошенко презентовала проект концерт-холла Roshen, где на «фортепиано будут играть только руками»
10:11 В Варшаве отменили празднование Нового года из-за COVID-19
09:42 Ирландия первой в Европе ввела локдаун из-за вспышки COVID-19
Партнерский материал
08:59 Традиционный Киевский марафон состоится в необычном формате из-за карантина: как это будет
08:30 Сегодня в Раде выступит Зеленский и заслушают главу МОЗ
08:13 В США шести офицерам ГРУ, обвиняемым в массовых кибератаках, грозит 27 лет тюрмы
07:33 20 октября 2020: какой сегодня праздник, традиции, приметы, именины
07:15 20 октября в Украине без осадков и до +19°C
01:40 Объемы предварительных заказов iPhone 12 в 2-4 раза больше, чем были у iPhone 11 — аналитик
01:16 Бренд товаров для животных выпустил первый хоррор-мультфильм для кошек
00:52 В Перу обнаружили 37-метровое изображение кота. Ему около 2000 лет
00:06 Запрет «Дела Василия Стуса»: Офис Зеленского отреагировал на решение суда по делу Медведчука против Кипиани

19 октября

22:03 «Эффект Медведчука»: Как над кумом Путина из-за книги о Стусе посмеялись в Сети
20:31 Кандидат на главу ОТО в Киевской области дарил учителям конверты с 1000 грн
20:22 Азербайджан обвинил Армению в нападении на нефтепровод. Ереван отрицает
19:57 В Харькове полиция открыла производство из-за бала-маскарада во время карантина

Степанов объяснил, когда в Украине начнут работать полевые госпитали

Полевые госпитали в Украине начнут работать, когда ориентировочное ежедневное количество больных коронавирусом будет составлять от 11 до 15 тысяч.

Вторник, 20 октября 2020, 13:42

Об этом сегодня, выступая в Верховной Раде, заявил министр охраны здоровья Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.

Так, по его словам, МОЗ разработал детальный план, который учитывает способность системы охраны здоровья и определяет алгоритм действий в соответствии с четырех уровней опасности.

Первый уровень, на котором Украина находится сейчас, предполагает ежедневное количество новых больных коронавирусом в пределах 5-7 тысяч.

Второй уровень предполагает заполненность коек больными коронавирусом в целом по стране на около 70 %, а ориентировочное ежедневное количество больных COVID-19 составит 8-10 тысяч.

В этом случае, МОЗ планирует увеличить количество коек во всех учреждениях охраны здоровья на 30 % от всего коечного фонда (52000). Начнется работа по развертыванию временных госпиталей вне учреждений охраны здоровья. Также МОЗ обеспечит увеличение количества медицинских работников во всех учреждениях охраны здоровья, определенных для госпитализации больных COVID-19 за счет привлечения работников из других отделений и за счет заключения контрактов.

На третьем уровне, когда ориентировочное ежедневное количество больных коронавирусом будет составлять от 11 до 15 тысяч, а заполненность мест – не менее 85 %, полевые госпитали начнут работу.

Кроме того, МОЗ будет обеспечивать введение жестких карантинных ограничений с применением ограничений красного уровня опасности.

На четвертом уровне, когда ежедневное количество новых больных коронавирусоом будет около 20 тысяч, МОЗ внедрит активацию протокола медицинской сортировки с приоритетом оказания медицинской помощи.

  • С 19 октября в Украине начало действовать новое карантинное разделение регионов.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что если будет больше 9,5 тысяч инфицированных ежесуточно, власти будут вынуждены вводить жесткий карантин.
Теги: карантин, Коронавирус, Максим Степанов, Польові госпіталі

Подписывайтесь на #Буквы в Telegram и Facebook и читайте самые важные и свежие новости первыми!

Буквы в Google News

Подписаться