Прививки китайской вакциной от коронавируса CoronaVac в Украине начнут делать после 10 апреля.

Об этом сообщил министр охраны здоровья Украины Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”, информирует пресс-служба МОЗ.

Речь идет о препарате CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech. Первые 215 тысяч доз этой вакцины доставили в Украину еще 25 марта.

По словам Степанова, прививки вакциной CoronaVac в Украине начнут делать после того, как препарат пройдет необходимый лабораторный контроль. Прогнозируемо, это произойдет с 10 апреля.

“Вакцина, согласно всем нашим нормативно-правовым документам, должна пройти лабораторный контроль. Лабораторный контроль имеет определенные сроки. 10 апреля он закончится – и сразу эту вакцину начнут использовать для прививок”, – подчеркнул Степанов.

Лабораторный контроль вакцины осуществляют Гослекслужба и Государственный экспертный центр МОЗ. После этого препарат передадут для прививок от COVID-19.

Стоит отметить, что всего Украина законтрактовала 1,915 млн доз этой вакцины.

CoronaVac является традиционной инактивированной вакциной – на основе “убитого” вируса. Ее поставляют в однодозовых шприцах, готовых к инъекциям.

Ранее главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко отмечал, что препаратом CoronaVac в первую очередь будут вакцинировать маломобильных пожилых людей и их опекунов.

Что известно о вакцине от Sinovac

Эффективность. CoronaVac – это вакцина на основе инактивированных частиц вируса SARS-CoV-2.

Организм реагирует на него и вырабатывает иммунитет. Похоже работают, например, вакцины против полиомиелита, дифтерии.

Вакцину Sinovac Biotech водят внутримышечно. Согласно данным на сайте МОЗ Украины, для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы вакцины с интервалом в 14-28 дней.

В течение прохождения этой вакциной 3-й, последней, фазы клинических исследований, которая проходила в Китае (одновременно с массовой вакцинацией препаратом), в Бразилии, Чили, Индонезии, Филиппинах и Турции, данные о ее эффективности разительно отличались.

8 декабря государственная фармацевтическая компания Индонезии Bio Farma заявила, что промежуточные данные по испытаниям вакцины Sinovac показали эффективность до 97%.

Бразильский биомедицинский исследовательский центр Институт Бутантан 23 декабря с задержкой и не передавая Sinovac полные результаты испытаний заявил, что эффективность превышает 50% и может достигать 90%. Это вызвало немало вопросов относительно прозрачности исследований. Уже в январе Институт Бутантан обновил свои данные. Там заявили, что “общая эффективность” вакцины едва превышает 50%.

24 декабря отчиталась Турция. Министерство здравоохранения страны заявило об эффективности вакцины на уровне 91,25%.

Sinovac для украинцев: при каких условиях и за сколько денег. К концу декабря, на фоне новостей из Турции и Индонезии, Украина завершила переговоры с Sinovac по закупке этой вакцины.

30 декабря Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках 1 913 316 доз вакцины Sinovac по цене 504 гривны за дозу (вместе 964 млн гривен, заплаченных авансом). При этом глава ГП “Медицинские закупки Украины” Арсен Жумадилов рассказал, что вакцину можно было закупить дешевле.

Правительство планировало использовать эту вакцину для украинцев, которым не хватит вакцины американского производителя Pfizer/BioNTech с доказанной 95-процентной эффективностью.

Также сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке Украиной вакцины от коронавируса COVID-19 производства компании Sinovac Biotech.