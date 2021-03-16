Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что вакцинировал от коронавируса своих родителей. Это, по его убеждению, должно свидетельствует о безопасности вакцины.

Такое заявление глава МОЗ сделал в эфире “Свободы слова” на телеканале ICTV.

“Я — человек, который сделал эту вакцинацию своей маме и своему папе. Какое еще нужно доказательство для того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?”, — заявил Степанов.

Заметим, что о родителях Степанова известно немного. Его отец, Владимир Степанов, внесенный в базу “Миротворца” бывший депутат Славянского горсовета и директор Городской клинической больницы Славянска. Мать, Ида Архиповна, тоже врач, ранее работала в роддоме. Вероятно, именно как медицинским работникам им и удалось сделать прививку.

Кроме медиков в Украине прививку вне очереди (остатками вакцины) могут сделать общественные деятели, нардепы, ветераны, актеры и т.д.