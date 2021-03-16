Такое заявление глава МОЗ сделал в эфире “Свободы слова” на телеканале ICTV.
“Я — человек, который сделал эту вакцинацию своей маме и своему папе. Какое еще нужно доказательство для того, что эта вакцина является абсолютно безопасной?”, — заявил Степанов.
Заметим, что о родителях Степанова известно немного. Его отец, Владимир Степанов, внесенный в базу “Миротворца” бывший депутат Славянского горсовета и директор Городской клинической больницы Славянска. Мать, Ида Архиповна, тоже врач, ранее работала в роддоме. Вероятно, именно как медицинским работникам им и удалось сделать прививку.
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Кроме медиков в Украине прививку вне очереди (остатками вакцины) могут сделать общественные деятели, нардепы, ветераны, актеры и т.д.
- 24 февраля в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19. Украина получила первые 500 тысяч доз вакцины препарата 23 февраля.
- Эту вакцину по лицензионному соглашению со шведско-британской компанией AstraZeneca производят в Индии (Serum Institute of India под торговой маркой CoviShield). До сих пор она остается единственным доступным в Украине препаратом.
- Примечательно, что Covishield зарегистрировали в Украине по заявке фирмы-однодневки, созданной 3 месяца назад, торгующей мясом и одеждой.