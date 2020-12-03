Действовавший в Украине с 14 по 30 ноября "карантин выходного дня" позволил уменьшить динамику распространения коронавируса и количество заболевших COVID-19.

Об этом сообщил сегодня на брифинге министр охраны здоровья Украины Максим Степанов.

По его словам, окончательные результаты эффективности “карантина выходного дня” будут получены до конца недели.

Степанов объяснил, что главной целью “карантина выходного дня” было сбить “ураганное распространение” коронавируса, рост количества больных. Максимальный эффект, который ожидали получить в Министерстве охраны здоровья, – уменьшение заболеваемости на 20%.

“Конечные результаты мы увидим, когда закончится эта неделя. И мы сможем тогда сравнить статистику. Но сейчас, предварительно, и это подтверждают даже такие осторожные цифры, когда мы сравниваем день ко дню, – мы уже видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших”, – подчеркнул Степанов.

“Мы изначально вводили “карантин выходного дня” на три недели, и мы сразу об этом сказали всей стране. Именно поэтому он завершил свое действие. И сейчас мы живем в тех карантинных ограничениях, которые действуют на территории всей страны каждый день”, – добавил он.

(На видео – с 4:40)

Примечательно, что после первой недели “карантина выходного дня” правительство заявляло о его эффективности и предполагало продление его действия.

Впоследствии глава МОЗ Максим Степанов заявил, что министерство не будет рекомендовать продлевать срок этого карантина, поскольку он не показал результата, на который рассчитывали.