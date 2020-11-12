Об этом сообщил сегодня на брифинге глава МОЗ Максим Степанов.

В МОЗ рассчитывают, что карантин выходного дня должен показать результат за три недели.

“Результат, которого мы ожидаем, – это остановка роста количества больных такими ураганным темпами, когда каждый день увеличивается на тысячи количество больных в сутки. Как следствие, увеличивается количество людей, которые госпитализируются, количество тяжелых больных”, – отметил Степанов.

Глава МОЗ подчеркнул, что в данной ситуации главное – не допустить коллапса медицинской системы.

“Для нас очень важно не допустить коллапса медицинской системы. Если он состоится, у нас будет 100% заполненность коек. В таком случае людям, которым нужна будет медицинская помощь, в условиях больницы она не будет оказана”, – уточнил Степанов.

По словам министра, с точки зрения остановки распространения COVID-19 “лучшее, что может быть, – сделать полный локдаун, как это делают другие страны Европы”. Но Украина не может себе этого позволить “с точки зрения экономики”, поскольку “второй полный локдаун может просто убить нашу экономику”.

В связи с этим Степанов сообщил, что карантин выходного дня должен помочь разорвать цепочки передачи коронавируса, так как в выходные дни люди не смогут посещать различные заведения.

Министр напомнил, что на выходных теперь будут работать только общественный транспорт, продуктовые магазины, аптеки, АЗС и СТО, операторы почтовой связи, медицинские и ветеринарные клиники, учреждения по предоставлению финансовых услуг, услуг инкассации и перевозки ценностей.

“Для нас важно разрывать цепь передачи болезни. Она разрывается единственным способом: когда количество контактов между людьми существенно уменьшается… Особенно когда эти контакты уменьшаются между разными социальными группами, между незнакомыми людьми. Когда мы закрываем все эти субъекты (хозяйствования, – ред.), то человек просто в субботу-воскресенье максимум выйдет погулять по улице, подышать воздухом. Все остальное будет просто закрыто. И человек будет просто находиться дома или гулять на улице. Потому что нет ресторана, куда можно пойти, будут закрыты другие заведения, куда можно пойти. Мы уверены, что таким образом будет уменьшено количество контактов, и как следствие, будет останавливаться само распространение болезни. Нам очень нужно сбить эту волну, это ураганное распространение болезни“, – подчеркнул Степанов.

(На видео – с 3:15)