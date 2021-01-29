Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что в Украине не планируют регистрировать российскую вакцину от коронавируса "Спутник V".

Такое заявление он сделал сегодня на брифинге.

Степанов отметил, что вакцинация в Украине будет осуществляться “исключительно безопасными вакцинами”.

По словам министра, в последнее время “одна политическая сила” устроила “истерию”, требуя зарегистрировать российский препарат.

“Одна политическая сила просто устроила какую-то истерию по поводу регистрации российской вакцины “Спутник V”. Сразу могу сказать: можете истерить еще очень долго. Никто российскую вакцину в стране регистрировать не будет”, – подчеркнул Степанов.

(На видео – с 6:38)

Как известно, за регистрацию российской вакцины выступают представители партии “Оппозиционная платформа – За життя”. Например, накануне народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич, выступая в Верховной Раде, заявил, что “будет вакцинироваться в Будапеште “Спутником V”, как и его семья, и призвал зарегистрировать эту вакцину в Украине.

По мнению Шуфрича, “Спутник V” изготовлен на принципах “советской понятной прививки”, а при производстве вакцин Moderna и Pfizer якобы используются технологии “по вмешательству в РНК и ДНК”.

Что известно о российской вакцине от коронавируса?

Как известно, Россия с августа утверждает, что разработала “первую в мире вакцину” от COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения, а также ряд европейских стран и учреждений здравоохранения выразили недоверие этой вакцине, учитывая скорость ее разработки.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что новая вакцина от коронавируса, которую создали в России, вряд ли безопасна и эффективна.

Фаучи отмечал, что прошло слишком мало времени для того, чтобы можно было утвердительно говорить об эффективности вакцины.

Примечательно, что по состоянию на декабрь клинические испытания вакцины все еще продолжались. Третья, финальная фаза клинических исследований, во время которой вакцину вводят тысячам людей, исследователи изучают возможные побочные эффекты и эффективность, еще продолжается. Исследования проводят не только в РФ, но и в Индии, Беларуси, ОАЭ, Венесуэле и других странах.

В конце ноября разработчики российской вакцины заявили об эффективности на 95%. Однако уже есть информация о случаях, когда вакцина не помогла. В частности, 11 ноября стало известно, что в Алтайском крае трое медиков заболели коронавирусом COVID-19 после того, как привились российской вакциной “Спутник V”.

Несмотря на это, Россия уже начинает массовую вакцинацию населения.

Среди тех, кто, кто вакцинировался, — глава политсовета “Оппозиционной платформы — За життя” Виктор Медведчук и его семья.