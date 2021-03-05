Об этом заявил сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.
“По прогнозам МОЗ и наших специалистов, которые подтверждаются заявлениями Всемирной организации здравоохранения, мир довольно быстро подходит к третьей волне коронавируса. Оценки ученых неутешительны: второй год пандемии может оказаться даже тяжелее предыдущего… В Украине цифры зараженных тоже растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну мировой пандемии”, – отметил Степанов.
“Мы прогнозируем рост количества заражений до конца эпидсезона, ориентировочно до конца апреля”, – добавил он.
Степанов напомнил, что Институт эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук официально подтвердил обнаружение в Украине “британского штамма” коронавируса.
“Он опаснее европейских штаммов. Более высокая скорость передачи, более тяжелое течение болезни, сложная клиническая картина”, – рассказал глава МОЗ.
Степанов уточнил, что сейчас уже три области Украины находятся в “красной” зоне карантина, еще две – на грани вхождения.
“Ситуация напряженная. На сегодняшний день три области уже находятся в “красной” зоне карантина. Это Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области. На грани “красной зоны” находятся Закарпатская и Винницкая области“, – заявил министр.
- Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Со среды, 24 февраля, в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В Украине снова действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- Почти вся страна сейчас находится в “оранжевой” зоне. 3 региона (Ивано-Франковская, Черновицкая и Житомирская области) уже находятся в “красной”. Там действуют те же ограничения, действовавшие во время карантина в январе.
- Железнодорожное сообщение с регионами “красной” зоны ограничено. “Укрзализныця” с 7 по 12 марта приостановит продажу билетов в Черновицкой и Житомирской областей. Из Ивано-Франковской с 7 марта можно будет выехать ограниченным количеством поездов, ранее “Укрзализныця” обнародовала перечень.