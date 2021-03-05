Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля.

Об этом заявил сегодня во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде министр охраны здоровья Украины Максим Степанов, сообщает корреспондент #Букв.

“По прогнозам МОЗ и наших специалистов, которые подтверждаются заявлениями Всемирной организации здравоохранения, мир довольно быстро подходит к третьей волне коронавируса. Оценки ученых неутешительны: второй год пандемии может оказаться даже тяжелее предыдущего… В Украине цифры зараженных тоже растут каждый день. Мы уже вступили в третью волну мировой пандемии”, – отметил Степанов.

“Мы прогнозируем рост количества заражений до конца эпидсезона, ориентировочно до конца апреля”, – добавил он.

Степанов напомнил, что Институт эпидемиологии и инфекционных болезней Национальной академии медицинских наук официально подтвердил обнаружение в Украине “британского штамма” коронавируса.

“Он опаснее европейских штаммов. Более высокая скорость передачи, более тяжелое течение болезни, сложная клиническая картина”, – рассказал глава МОЗ.

Степанов уточнил, что сейчас уже три области Украины находятся в “красной” зоне карантина, еще две – на грани вхождения.

“Ситуация напряженная. На сегодняшний день три области уже находятся в “красной” зоне карантина. Это Ивано-Франковская, Житомирская и Черновицкая области. На грани “красной зоны” находятся Закарпатская и Винницкая области“, – заявил министр.