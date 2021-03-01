Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ.
Степанов вакцинировался препаратом Oxford/AstraZeneca (Covishield) в Александровской клинической больнице г. Киева.
Перед введением вакцины министру измерили температуру и давление. После процедуры Степанов сказал, что чувствует себя лучше, чем до вакцинации.
Как сообщают украинские СМИ, во время брифинга Степанов заявил, что после него вакцинируется и президент Владимир Зеленский.
“Чтобы повысить уровень людей, и развеять все эти страхи, которые возникают у людей по вакцинации, мной сегодня были внесены изменения в нашей дорожной карты по вакцинации, к нашему Национального плана вакцинации, и это дает нам возможность в публичный образ вакцинироваться министру охраны здоровья я и Президенту Украины. я буду первым человеком, потом будет президент “, – передает слова Степанова УНН.
- В среду, 24 февраля, в Украине стартовал процесс вакцинации от коронавируса COVID-19.
- Согласно календарному плану вакцинации, первыми (в течение февраля-апреля) планируют вакцинировать 367 человек среди медиков, работающих с больными коронавирусом, и военных ООС. Первым прививку получил врач-реаниматолог из Черкасс.
- В МОЗ опубликовали инфографику, в которой определены 10 групп граждан (“групп риска”), которые должны быть вакцинированы в течение двух лет.