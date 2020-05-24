Об этом он сказал на брифинге.

Согласно статистике, среди летальных случаев из-за короновирусной болезни, более 70% людей старше 60 лет.

“Эти граждане (старше 60 лет – ред.) входят в группу риска. И именно забота о наших гражданах говорит, что мы рекомендуем и подчеркиваем, что им надо максимально находиться на самоизоляции. Если посмотреть нашу статистику относительно летальных случаев, то более 70% – люди, которые старше 60 лет. Мы предлагаем им находиться в самоизоляции, пока есть распространение коронавирусной болезни. Это все делается для наших граждан”, – сказал Степанов.