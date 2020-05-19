Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что на закупку лекарств в 2020 году деньги выделялись еще в 2018-2019 годах.

Об этом он заявил на брифинге.

По его словам, на государственную закупку лекарств в 2020 году предусмотрено около 10 млрд гривен.

“Если говорить о лекарствах, которые поставляются в 2020 году, то они идут за счет 2018-2019 годов. Кстати, у нас есть еще неиспользованные деньги за 2017 год”, – отметил Степанов, подчеркнув, что, когда он пришел в министерство в апреле, то увидел “полностью разбалансированную систему”.

Он уточнил, что речь идет о списке и количество лекарств.

“Это те лекарства, которую будут поставляться либо в конце 2020, либо уже в 2021 году. Нет определенной нормативной базы, которую надо было урегулировать. Сразу мы разработали эти нормативные документы, подали на рассмотрение Кабинета Министров. Они были приняты правительством, по крайней мере, перечень лекарственных средств. Дальше надо принять еще ряд нормативных документов, которые сейчас завершают рассматривать. И тогда сразу начнем процедуру закупки. Я еще раз хочу подчеркнуть, что лекарственные средства, поставляемые в 2020 году, закупались за средства, которые были перечислены в 2018-м и 19-м году. Мы все держим на контроле”, – сказал Максим Степанов.