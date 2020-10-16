Covid-19 Украина

обновлено 16.10.2020 в 15:02

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Степанов рассказал, планирует ли МОЗ разворачивать мобильные госпитали

Министр охраны здоровья Максим Степанов заявил, что ведомство прорабатывает вопрос по развертыванию мобильных госпиталей для лечения больных коронавирусом COVID-19.

Пятница, 16 октября 2020, 16:05

Об этом он сказал сегодня во время брифинга.

Так, комментируя информацию о возможности развертывания госпиталей для пациентов с COVID-19 в киевском Дворце спорта, министр сказал:

“Мы действительно уже две три недели прорабатываем такие вопросы развертывания мобильных госпиталей, сколько времени нам нужно, что нужно и на какой территории можно развернуть, если ситуация будет еще более напряженная, еще более сложная с точки зрения госпитализации и с точки зрения кроватей, которые предусмотрены в наших учреждениях охраны здоровья”.

По словам Степанова, такие временные лечебные учреждения могут быть развернуты в спортивных учреждениях, где есть большая территория.

“Чтобы мы максимально быстро могли развернуть такой временный госпиталь на той или иной территории, в частности, используя спортивные заведения, где есть большая территория. Но чтобы не наводить панику, еще раз подчеркиваю, этот вопрос прорабатывается министерством, чтобы у нас был четкий план, как мы это будем делать, какие сроки, чтобы мы могли это быстро сделать. Сейчас не стоит вопрос, чтоб мы пошли и начали разворачивать госпитали”, – подчеркнул он.

  • По состоянию на 9 утра 16 октября, в Украине зафиксировано 5992 новых случая заражения коронавирусом COVID-19. Это новый рекорд.
Теги: МОЗ, COVID-19, Коронавирус, Максим Степанов

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