Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони України, в яких ситуація з коронавірусом COVID-19 є найбільш складною, попри те, що загалом у країні "пік захворюваності йде на спад".

Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.

Очільник МОЗ уточнив, що зараз 12 регіонів перебувають на “червоному рівні” епідеміологічної небезпеки.

За словами Степанова, найбільш напружена ситуація зараз у Києві, Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.

“Найважча ситуація в місті Київ і Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині. У столиці на сьогодні зайнято майже 75% ліжок із киснем, у Київській області – 70%, в Одеській області 73%, у Сумській області – 69,5%. Це говорить про те, що достатньо напружена ситуація”, – зазначив Степанов.

Водночас міністр вчергове наголосив, що в цілому пік захворюваності на COVID-19 в Україні йде на спад. Зокрема, минулого тижня (в порівнянні з позаминулим) зафіксували майже на 13,5 тисяч менше випадків захворювання. Кількість госпіталізацій була меншою на 3,5 тисячі.

“Ми зараз знаходимось у третій хвилі коронавірусної хвороби. Ми всі бачимо, як на сьогодні важко і з якою кількістю випадків щодня ми стикаємося. Але водночас ми можемо констатувати, що ми пройшли пік захворюваності”, – наголосив Степанов.

(На відео – з 1:55)