Про це він поінформував сьогодні на брифінгу.
Очільник МОЗ уточнив, що зараз 12 регіонів перебувають на “червоному рівні” епідеміологічної небезпеки.
За словами Степанова, найбільш напружена ситуація зараз у Києві, Київській, Одеській, Сумській, Миколаївській та Харківській областях.
“Найважча ситуація в місті Київ і Київській області, на Одещині, Сумщині, Миколаївщині та Харківщині. У столиці на сьогодні зайнято майже 75% ліжок із киснем, у Київській області – 70%, в Одеській області 73%, у Сумській області – 69,5%. Це говорить про те, що достатньо напружена ситуація”, – зазначив Степанов.
Водночас міністр вчергове наголосив, що в цілому пік захворюваності на COVID-19 в Україні йде на спад. Зокрема, минулого тижня (в порівнянні з позаминулим) зафіксували майже на 13,5 тисяч менше випадків захворювання. Кількість госпіталізацій була меншою на 3,5 тисячі.
“Ми зараз знаходимось у третій хвилі коронавірусної хвороби. Ми всі бачимо, як на сьогодні важко і з якою кількістю випадків щодня ми стикаємося. Але водночас ми можемо констатувати, що ми пройшли пік захворюваності”, – наголосив Степанов.
(На відео – з 1:55)
- Із 24 лютого в Україні знову почав діяти адаптивний карантин. Зокрема, знову діє епідемічне зонування: поділ країни на “зони карантину” – “зелену”, “жовту”, “помаранчеву” та “червону”.
- 5 березня міністр охорони здоров’я України Максим Степанов заявив, що Україна вступила у третю хвилю поширення коронавірусу COVID-19. Зростання захворюваності прогнозується уже на кінець квітня.
- 6 квітня Максим Степанов заявив, що кількість ліжок із киснем для пацієнтів, хворих на коронавірус COVID-19, в Україні досягла максимуму. Збільшувати далі “просто нікуди”.
- 7 квітня прем’єр Денис Шмигаль повідомив, що в запровадженні тотального локдауну по всій території України зараз немає потреби, оскільки адаптивний карантин демонструє свою ефективність. 14 квітня він знову повторив цю тезу.
- 14 квітня влада Києва вирішила продовжити жорсткий карантин у місті до 30 квітня через складну ситуацію з коронавірусом COVID-19.
- 19 квітня Максим Степанов заявив, що Україна пройшла пік захворюваності третьої хвилі коронавірусу, але незабаром очікується новий.