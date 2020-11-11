Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.
Степанов заверил, что в условиях COVID-19 приостановлены только те плановые операции и госпитализации, перенесение которых не угрожает жизни и здоровью пациентов.
“Действительно, мы приостановили определенные плановые госпитализации и плановые операции… Мы говорим исключительно о тех госпитализациях и плановых операциях, перенесение которых никоим образом не будет угрожать жизни или здоровью. Любые другие безотлагательные состояния, такие как инсульты, инфаркты, срочные операции, ургентные… не могут быть перенесены”, – подчеркнул Степанов.
Министр также перечислил, какие плановые госпитализации и операции проводятся, “и никто их останавливать в будущем не будет”:
• предоставление медицинской помощи вследствие осложнения течения беременности и родов;
• предоставление медпомощи беременным, роженицам, новорожденным;
• предоставление медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;
• предоставление паллиативной медпомощи в стационарных условиях;
• предоставление плановой высокоспециализированной медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических мер (речь идет о таких клиниках, как “Охматдет”);
• проведение других безотлагательных госпитализаций, если вследствие их перенесения существует значительный риск для жизни и здоровья человека.
“То есть любая операция, госпитализация, если ее перенесение может нести угрозу вашему здоровью или жизни, не может быть перенесена. Вы будете вовремя госпитализированы и прооперированы, несмотря на то, что это плановые операции”, – отметил Степанов.
(На видео – с 11:00)
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- Из-за стремительного роста больных COVID-19 Министерство охраны здоровья инициирует введение жесткого карантина выходного дня.