Министр охраны здоровья Украины Максим Степанов перечислил плановые операции и госпитализации, которые будут проводиться в нашей стране, несмотря на эпидемию коронавируса COVID-19.

Об этом он проинформировал сегодня на брифинге.

Степанов заверил, что в условиях COVID-19 приостановлены только те плановые операции и госпитализации, перенесение которых не угрожает жизни и здоровью пациентов.

“Действительно, мы приостановили определенные плановые госпитализации и плановые операции… Мы говорим исключительно о тех госпитализациях и плановых операциях, перенесение которых никоим образом не будет угрожать жизни или здоровью. Любые другие безотлагательные состояния, такие как инсульты, инфаркты, срочные операции, ургентные… не могут быть перенесены”, – подчеркнул Степанов.

Министр также перечислил, какие плановые госпитализации и операции проводятся, “и никто их останавливать в будущем не будет”:

• предоставление медицинской помощи вследствие осложнения течения беременности и родов;

• предоставление медпомощи беременным, роженицам, новорожденным;

• предоставление медпомощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения пациентам с онкологическими заболеваниями;

• предоставление паллиативной медпомощи в стационарных условиях;

• предоставление плановой высокоспециализированной медпомощи учреждениями здравоохранения национального уровня при условии соблюдения санитарных и противоэпидемических мер (речь идет о таких клиниках, как “Охматдет”);

• проведение других безотлагательных госпитализаций, если вследствие их перенесения существует значительный риск для жизни и здоровья человека.

“То есть любая операция, госпитализация, если ее перенесение может нести угрозу вашему здоровью или жизни, не может быть перенесена. Вы будете вовремя госпитализированы и прооперированы, несмотря на то, что это плановые операции”, – отметил Степанов.

(На видео – с 11:00)