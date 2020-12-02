Об этом сообщил министр охраны здоровья Максим Степанов в эфире телеканала “Украина 24”.

По его словам, подготовка к процессу вакцинации продолжается уже несколько месяцев.

“У нас есть разветвленная система обычной вакцинации. Конечно, есть вопросы по хранению вакцины при -70 градусов. Но у нас уже есть понимание этого. Мы сейчас дорабатываем финальный документ. Я думаю, к концу этой – началу следующей недели уже предоставим всю эту стратегию вакцинации с учетом наших возможностей, того, где мы будем вакцинировать, где будут эти центры вакцинации, в какие сроки и какие категории граждан будут вакцинироваться в первую очередь, во вторую и так далее”, – сказал Степанов.

Он также отметил, что Украина получит вакцину против COVID-19 в конце I квартала – начале второго квартала 2021 года.

“Мы провели консультации с COVAХ. Мы должны получить до 8 млн доз вакцин. У нас ожидается подписание соответствующих документов уже до 7 декабря с COVAХ, где мы уже все это четко оформим. И рассчитываем получить вакцины в конце I квартала – начале второго квартала. Это первое. Во-вторых, у нас на завершающей стадии переговоры и соответствующее заключение договоров с другими производителями вакцин для того, чтобы мы уже в первом квартале получили вакцины и начали процесс вакцинации в Украине”, – сказал Степанов.